Міжнародне дослідження за участю 71 703 людей із 31 країни, зокрема США, Китаю та низки європейських держав, виявило зв’язок між нижчим соціально-економічним статусом і вищим рівнем фізичної крихкості в старшому віці. Розрив між соціально-економічними групами ставав більшим із віком, повідомляє News-Medical.

Роботу під керівництвом науковців Королівського коледжу Лондона опублікували в журналі BMC Medicine. Найбільшу нерівність у показниках крихкості між соціально-економічними групами дослідники зафіксували в Англії.

Розрив зростав із віком

Крихкість оцінювали за шкалою від 0 до 100 балів, яка відображала частку проблем зі здоров’ям і функціональних обмежень: що вищий показник, то вищий рівень крихкості. У 50 років учасники з найнижчої соціально-економічної групи мали показник майже на сім балів вищий, ніж представники найвищої групи.

До 80 років ця різниця зростала приблизно до 12 балів. Автори дослідження зазначили, що соціально-економічні відмінності у фізичній крихкості стають помітнішими в міру старіння.

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Як оцінювали стан здоров’я

Індекс крихкості враховував 27 аспектів здоров’я, зокрема повідомлені учасниками хронічні захворювання та результати оцінювання когнітивних функцій. Соціально-економічний статус визначали за рівнем освіти та сукупним статком домогосподарства. Освіту поділили на початкову, середню та вищу, а до статків зараховували житло, бізнес, транспортні засоби й заощадження без урахування боргів та кредитів.

Науковці назвали соціальну й фізичну неактивність головними чинниками, пов’язаними з вищими рівнями крихкості в людей із нижчим соціально-економічним статусом. Також вони враховували куріння та надмірне вживання алкоголю. За оцінкою авторів, більша фізична й соціальна активність у середньому та старшому віці може допомогти зменшити крихкість у літньому віці.

Фізична крихкість означає зниження фізіологічного резерву та труднощі з повсякденними діями, зокрема ходьбою чи одяганням. Вона пов’язана з вищими ризиками інвалідності, залежності від сторонньої допомоги, госпіталізації та смерті.

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