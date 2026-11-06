Дослідження пов’язало подорожчання продуктів у США з тривожністю — News-Medical

Дослідники Пенсильванського університету пов’язали зростання цін на продукти у США не лише зі збільшенням витрат домогосподарств, а й з вищим ризиком недостатнього забезпечення їжею та гіршими показниками психічного здоров’я. Про результати роботи, опублікованої в журналі Applied Economic Perspectives and Policy, повідомляє News-Medical.

Дані загальнонаціонального опитування

Автори використали дані Household Pulse Survey — масштабного репрезентативного опитування Бюро перепису населення США. Вони проаналізували щотижневі витрати домогосподарств на продукти й готові страви, показники недостатнього забезпечення їжею та дані про психічний стан респондентів.

За даними дослідників, ціни на продукти в американських магазинах між 2020 і 2024 роками зросли більш як на 20% і випереджали загальну інфляцію. Серед чинників подорожчання вони назвали пандемію COVID-19, пов’язані з кліматом перебої в постачанні та зростання витрат на енергію.

Чотири моделі реагування

Команда виокремила чотири типи поведінки домогосподарств. Близько 44% із них майже не змінювали звички покупок. Ще 28% переходили на дешевші генеричні товари, обирали магазини з нижчими цінами та рідше харчувалися поза домом.

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Приблизно 20% домогосподарств застосовували ширший набір заходів: скорочували витрати, відкладали великі покупки, а в окремих випадках — медичне лікування. Останні 8% вдавалися до радикальніших кроків: брали додаткову роботу, користувалися кредитами або позиками, зменшували заощадження й пенсійні внески, а також витрати на опалення чи електроенергію.

Стратегії не завжди захищають від труднощів

У всіх чотирьох групах інфляція була пов’язана зі зростанням витрат на їжу, більшою імовірністю недостатнього забезпечення продуктами та гіршими показниками психічного здоров’я. Водночас рівні ризику різнилися. Серед домогосподарств, які застосовували найжорсткіші обмеження, зафіксували одні з найменших приростів показників недостатнього забезпечення їжею й тривожності. Дослідники припустили, що ця група могла бути особливо вразливою ще до посилення інфляції.

Провідна авторка роботи, доцентка аграрної економіки Yizao Liu, зазначила, що інтенсивні способи економії часто є не ознакою успішної адаптації, а сигналом значного фінансового тиску. На її думку, комплексна підтримка, що поєднує продовольчу допомогу, компенсацію витрат на житло та ресурси для психічного здоров’я, може бути ефективнішою за окремі програми.

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