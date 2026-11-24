У Канадській Арктиці залишок Лаврентійського льодовикового щита — льодова шапка Барнс — почав знову розширюватися приблизно 2 тисячі років тому. Однак у 1960-х роках ця тенденція змінилася відступом льоду. Дослідники вважають, що це могло бути ранньою фазою нового льодовикового періоду, яку перервало глобальне потепління, повідомляє ScienceDaily.

Рослини під льодом

Геохіміки Ніколас Янг і Йорг Шефер із Земної обсерваторії Ламонт-Догерті Колумбійської кліматичної школи разом із колегами дослідили історію Лаврентійського льодовикового щита. У минулому він вкривав значну частину Канади та північ США, а льодова шапка Барнс у центральній частині Баффінової Землі в Нунавуті є його останнім збереженим фрагментом.

На відміну від більшості льодовиків, шапка Барнс примерзла до корінної породи та не ковзає поверхнею. Тому під нею могли зберегтися рослини, які росли на цій території до наступу льоду. Після початку відступу шапки у 1960 році рослинні рештки поступово оголювалися. Науковці застосували радіовуглецеве датування, щоб визначити, коли рослини були поховані під льодом, і відтворити просування його краю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тлумачення початку зледеніння

За результатами роботи, опублікованої в журналі Science, Лаврентійський льодовиковий щит досяг найменшого розміру приблизно 3 тисячі років тому. Орієнтовно через тисячу років після цього збережені маси льоду знову почали збільшуватися. Автори пропонують вважати початком льодовикового періоду не появу величезних континентальних щитів, а стійке розширення вже наявного льоду.

Такий підхід відрізняється від попередніх кліматичних моделей, за якими наступний період зледеніння мав початися лише через тисячі або десятки тисяч років. Водночас учені наголошують, що йшлося лише про ранню стадію: помітне похолодання потребувало б тисячоліть, а відновлення континентальних масштабів Лаврентійського щита — близько 30 тисяч років.

До 1960-х років льодова шапка Барнс почала втрачати влітку більше льоду, ніж могла відновити взимку завдяки снігопадам. За інтерпретацією дослідників, це зупинило розвиток нового зледеніння. Моделі, на які посилаються автори, також вказують, що шапка Барнс може повністю зникнути впродовж наступних кількох століть.

Читай нас у