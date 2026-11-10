Дослідження пов’язало спад чисельності жаб у Бразилії з грибком — Mongabay

Науковці пов’язують різке скорочення чисельності амфібій у бразильському Атлантичному лісі в 1970–1980-х роках із поширенням хітридієвого грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Дослідження музейних зразків жаб зі станції Борасея виявило, що у 1978 році слідів патогена не було, тоді як із 1983 року він став широко поширеним, повідомляє Mongabay.

Роботу опублікували у журналі Molecular Ecology. Грибок Bd спричиняє в земноводних смертельну інфекційну хворобу шкіри. Він уражає шкіру тварин, впливаючи на надходження кисню та регуляцію води, солей і мінералів в організмі. У заражених амфібій можуть виникати почервоніння, виразки, надмірне лущення шкіри, а також неврологічні й поведінкові зміни.

Музейні зразки до та після спаду

Для аналізу команда використала 370 жаб 17 видів, зібраних у 1970–1980-х роках колишнім куратором Смітсонівського інституту Вільямом Рональдом Хеєром. У колекції немає тварин, зібраних у 1979–1982 роках — саме в період різкого падіння чисельності амфібій.

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Дослідники застосували ПЛР-тести для виявлення ДНК Bd, проаналізували генотипи патогена та перевірили зразки шкіри на характерні ураження. Вони також дослідили якість ДНК, оскільки зберігання у формаліні та етанолі спричиняє її деградацію, і взяли мазки з посудин для виключення можливого забруднення. Аналіз засвідчив, що спочатку в зразках виявили глобальний штам Bd-GPL, а пізніше — менш вірулентний штам Bd-Brazil.

Причину скорочення ще не доведено остаточно

Автори роботи наголошують, що результати не можна поширювати на весь Атлантичний ліс. Крім того, історичні дані не дають змоги остаточно довести причинно-наслідковий зв’язок. Дослідник Університету Сан-Паулу Лукас Ферранте, який не брав участі в роботі, зазначив, що виявлення патогена після скорочення популяції не є доказом того, що саме він спричинив загибель жаб. На його думку, ключову роль могли відіграти кліматичні порушення та екстремальні погодні явища.

Польові дослідження у Борасеї в 2022 та 2024 роках показали, що частина видів, які сильно постраждали у 1980-х, відновилася. Водночас до п’яти із 17 видів, представлених у колекції, могли повністю зникнути з цієї місцевості, зокрема колючерука жаба Ріо Crossodactylus dispar та сплющена водоспадна жаба Cycloramphus boraceiensis.

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