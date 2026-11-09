Дослідження пов’язало трансплантацію печінки з довшою виживаністю — News-Medical

Трансплантація печінки пов’язана з істотно довшою виживаністю людей із захворюванням печінки, пов’язаним із вживанням алкоголю. У дослідженні за участю понад 370 тисяч пацієнтів реципієнти трансплантата протягом восьми років після встановлення діагнозу жили в середньому 7,1 року, тоді як люди без трансплантації — 4,9 року, повідомляє News-Medical.

Дані понад 370 тисяч пацієнтів

Роботу опублікували в журналі Alcohol: Clinical and Experimental Research. Дослідники проаналізували національні дані страхових звернень пацієнтів із комерційним страхуванням і програмою Medicare Advantage, яким діагностували захворювання печінки, пов’язане з алкоголем, у 2017–2024 роках. Також вони враховували супутні хвороби, зафіксовані протягом десяти років до встановлення діагнозу.

Із понад 370 тисяч учасників приблизно 3,5 тисячі отримали трансплантацію печінки. У періоди спостереження тривалістю три, п’ять та вісім років після діагнозу середня виживаність у групі трансплантації була на 25–45% довшою. Після коригування на відмінності між групами скоригований ризик смерті у реципієнтів трансплантата був на 63% нижчим.

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Застереження авторів і нерівний доступ

Дослідження було обсерваційним: пацієнти, які отримали трансплантацію, загалом були молодшими та мали кращий стан здоров’я за іншими показниками. Автори скоригували результати з урахуванням цих відмінностей, однак наголосили, що дані вказують на зв’язок, а не доводять, що саме трансплантація спричинила довшу виживаність.

Аналіз також виявив відмінності в доступі до трансплантації за віком, статтю, расою та супутніми захворюваннями. Жінки й афроамериканці мали нижчі шанси отримати трансплантат, хоча ризик смерті для них не був вищим, ніж для чоловіків або білих пацієнтів. Вищі шанси на трансплантацію мали люди з неметастатичним раком печінки, проявами декомпенсації печінки та алкоголь-асоційованим цирозом. Водночас у пацієнтів із зафіксованим діагнозом розладу, пов’язаного з уживанням алкоголю, шанси на трансплантацію становили менш ніж половину від шансів інших пацієнтів.

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