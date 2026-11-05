Дослідження пов’язало тропічну флору Південно-Східної Азії з Австралією — Live Science

Аналіз рослинних скам’янілостей у бурштині з М’янми вказує, що давня флора Південно-Східної Азії могла потрапити туди на фрагменті земної кори, який приблизно 150 млн років тому відокремився від території сучасної північно-західної Австралії. Цей фрагмент, відомий як Західнобірманський блок, перемістився на північ через давній океан Тетіс.

Скам’янілості в бурштині

Як повідомляє Live Science, дослідники вивчили понад 3 тисячі рослинних скам’янілостей із бурштину з М’янми, що збереглися близько 100 млн років тому. Серед знахідок були квіти, листя, плоди та насіння.

Скам’янілості належали щонайменше до 392 типів квіткових рослин. Також у бурштині виявили рештки хвойних рослин, папоротей, мохів, саговників і печіночників. На думку авторів, ізольований Західнобірманський блок упродовж десятків мільйонів років перебував поблизу екватора, де спекотний і вологий клімат давав змогу давнім рослинним лініям виживати та урізноманітнюватися.

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Дрейф до Азії

За висновками дослідників, мікроплита дрейфувала на північ близько 100 млн років, а її зіткнення з Південно-Східною Азією почалося приблизно 50 млн років тому. Близько 80 млн років тому з блоком зіткнулася Індійська плита, змінивши орієнтацію фрагмента кори. Згодом Індійська плита та Західнобірманський блок зіткнулися з Азією.

Дослідження, опубліковане 27 жовтня в журналі Nature Ecology & Evolution, суперечить попереднім припущенням, що цей блок утворився ближче до сучасної Південно-Східної Азії, а місцеві тропічні ліси виникли після вимирання динозаврів близько 66 млн років тому.

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