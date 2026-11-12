Дослідження пов’язало високі бали жінок із меншою підтримкою колег — Deutsche Welle

Дослідження за участю 826 людей у США та Китаї показало зв’язок між вищими результатами жінок у тестах когнітивних здібностей і гіршим ставленням із боку колег. Учасниць із вищими балами члени їхніх команд частіше вважали ворожими; вони також повідомляли про меншу допомогу та частіші випадки перешкоджання роботі, зокрема приховування інформації. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як проводили дослідження

Автори провели два дослідження. У першому взяли участь 432 студенти бізнес-напряму американського державного університету, які працювали малими командами над консалтинговим проєктом для реальних організацій. У другому опитали 394 працівників на повній зайнятості, які працювали в командах фінансової компанії в Китаї.

Когнітивні здібності оцінювали стандартизованим тестом на міркування та розв’язання завдань, який роботодавці застосовують під час найму. Члени команд не знали результатів тестування одне одного. Вони оцінювали колег, а через кілька тижнів учасники повідомляли, скільки допомоги отримали та як часто стикалися з перешкоджанням роботі.

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Відмінності для чоловіків і жінок

У двох групах жінок із вищими балами частіше оцінювали як ворожих. Серед працівників у Китаї їх також вважали менш привітними. Водночас високі результати чоловіків не мали такого негативного зв’язку: серед студентів у США вони не впливали на ставлення команди, а серед працівників китайської компанії чоловіків із вищими балами оцінювали як менш ворожих, їм частіше допомагали та рідше перешкоджали.

Дослідники пояснюють цей зв’язок теорією соціальних ролей: від чоловіків частіше очікують компетентності й наполегливості, а від жінок — теплоти та підтримки. Автори наголосили, що зафіксовані ефекти були невеликими, а дослідження виявило зв’язок, а не довело причинність. Дані про допомогу та неналежне ставлення учасники надавали самостійно.

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