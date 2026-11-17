Дослідження за участю Гарвардського та Дартмутського університетів виявило, що заборони мобільних телефонів у школах США можуть помірно поліпшувати навчальні результати учнів. Як повідомляє The Verge, ефект таких обмежень можна порівняти з додаванням одного-двох навчальних тижнів до навчального року.

Дані 3,3 мільйона учнів

Науковці разом з організацією академічного оцінювання NWEA проаналізували результати тестувань 3,3 мільйона школярів із 4600 шкіл. Дані охоплювали період від 2021–2022 до 2025–2026 навчальних років і включали заклади як із забороною телефонів, так і без неї.

За оцінкою авторів, шкільні обмеження за масштабом ефекту можуть становити приблизно половину втрат у навчальних досягненнях американських учнів між 2013 роком і початком пандемії COVID-19 у 2020 році. Директор факультету Центру досліджень освітньої політики Гарвардського університету Том Кейн назвав результат помірним, але таким, на який дослідники розраховували.

На відміну від попереднього загальнонаціонального дослідження у США, нова робота використовувала дані окремих учнів, а не усереднені показники шкіл. За словами дослідників, це дало змогу врахувати більше чинників і простежити вплив обмежень на школярів із різним рівнем навчальних втрат.

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Витрати та користування поза школою

Автори також порівняли витрати на різні способи поліпшення результатів. За їхніми розрахунками, придбання чохлів, що замикаються, для класу з 17 учнями коштувало б близько 425 доларів на одного вчителя. Додатковий тиждень виплати середньої зарплати вчителю обійшовся б у 2080 доларів.

Дослідники не виявили великої різниці у впливі шкільних заборон між учнями різного віку або з різними рівнями успішності. Кейн припустив, що частину відмінностей у навчальних результатах може пояснювати використання телефонів поза школою, однак перевірити це складніше через відсутність аналогічних обмежень удома.

Цього літа Meta в межах угоди на 17,1 мільярда доларів майже з усіма штатами США погодилася запровадити масштабні обмеження для користувачів віком до 18 років. Серед іншого, вони передбачають встановлені за замовчуванням ліміти часу для підлітків у застосунках компанії.

Кейн вважає, що ці зміни можуть дати науковцям можливість порівняти навчальні результати до та після можливого скорочення користування соціальними мережами поза школою. Водночас, за його словами, важко буде встановити, чи справді підлітки проводитимуть у сервісах Meta менше часу та чи не перенесуть вони його на інші платформи. Для точнішого аналізу платформам потрібно буде надавати дослідникам знеособлені агреговані дані, зокрема за школами або іншими групами.

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