Дослідники у США з Case Western Reserve University, University Hospitals та медичного центру Louis Stokes Cleveland VA встановили зв’язок між впливом дрібнодисперсного забруднення повітря та вищим ризиком хвороби Альцгеймера й споріднених форм деменції. Як повідомляє News-Medical, робота поєднала аналіз медичних даних майже пів мільйона людей із дослідами на мишах.

Дані UK Biobank

Науковці проаналізували відомості приблизно про 500 тисяч дорослих учасників британського проєкту UK Biobank, за здоров’ям яких спостерігали до 14 років. Люди, які жили в третині районів із найвищим рівнем забруднення, мали на 25% вищу ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера або пов’язаної з нею деменції, ніж жителі найменш забрудненої третини районів.

Цей зв’язок зберігався після врахування віку, куріння, діабету та інших чинників. Підвищений ризик фіксували незалежно від величини успадкованої генетичної схильності людини до хвороби Альцгеймера.

Експерименти на мишах

Щоб перевірити можливий механізм впливу, команда протягом п’яти місяців піддавала мишей впливу зовнішнього повітря Клівленда. Дрібні тверді частинки PM2.5 у цьому повітрі концентрували до рівнів, подібних до показників у найбільш забруднених містах світу.

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У здорових мишей дослідники зафіксували проблеми з пам’яттю, підвищену проникність гематоенцефалічного бар’єра та запалення мозку. Також у них знизилося співвідношення NAD+/NADH, яке відображає енергетичний стан мозку та його здатність протидіяти ушкодженням і хворобам. У гіпокампі, пов’язаному з навчанням і пам’яттю, зросла загибель новоутворених нейронів.

Забруднення змінило активність генів у мікроглії — імунних клітинах мозку, що зазвичай очищують його від клітинних решток і протидіють інфекціям. У мишей без амілоїдних бляшок з’явилися зміни, схожі на прояви хвороби Альцгеймера. У генетично схильних до цього захворювання тварин забруднене повітря також прискорило накопичення амілоїдних бляшок.

Результати опубліковано в журналі Journal of Neuroinflammation. Автори зазначають, що виявили один із механізмів, через який забруднене повітря шкодить здоровому мозку та може прискорювати перебіг хвороби Альцгеймера.

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