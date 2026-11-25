Масштабне генетичне дослідження виявило зв’язок зросту людини з 207 генами та 121 рідкісним варіантом ДНК. У головній частині роботи проаналізували дані 826 066 людей, а результати перевірили ще на шести незалежних когортах із 624 567 учасниками, повідомляє Nature.

Великі ефекти рідкісних варіантів

Дослідники окремо вивчали поширені генетичні варіанти, рідкісні зміни в екзомі та сукупний вплив рідкісних змін у межах генів. Аналіз поширених варіантів визначив 3 034 незалежні асоціації, які разом пояснюють приблизно 25% спостережуваної варіації зросту.

Найбільший інтерес становили рідкісні варіанти, що порушують роботу білків. Для 17 генів такі поодинокі варіанти були пов’язані із середньою різницею у зрості на 8,92 см. У роботі зазначається, що це значно більше за середній ефект варіантів, які зазвичай знаходять у дослідженнях геному.

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До цих генів належать гени, пов’язані з організацією позаклітинного матриксу, розвитком скелета та сигнальними шляхами гормону росту й інсуліноподібного фактора росту, WNT/β-катеніну та TGFβ. Розширення аналізу на варіанти, що порушують функцію білка і трапляються з частотою до 1%, дало змогу виявити 76 генів загалом, 62 із яких не знаходили за аналізу лише поодиноких варіантів.

Перевірка результатів і прогнозування

У незалежних вибірках номінальну статистичну значущість підтвердили для 203 із 207 генів, або 98,1%, і для 113 зі 125 окремих варіантів, або 90,4%. Напрям ефекту збігався між основним та повторним аналізами для всіх 179 генів, оцінених у тестах сукупного навантаження рідкісних варіантів, і для всіх варіантів, окрім одного.

Автори також перевірили, чи покращують рідкісні варіанти генетичне прогнозування зросту. Серед 337 носіїв варіантів у 17 генах додавання їхніх ефектів до моделі на основі поширених варіантів підвищило показник R² до 0,72. Водночас ці варіанти трапляються дуже рідко, тому їхній внесок у прогнозування зросту для всієї популяції обмежений.

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