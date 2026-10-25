Дослідження припустило зв’язок кераміки Леванту з давніми пожежами — Jerusalem Post

Дослідження науковців Єврейського університету Єрусалима в Ізраїлі припускає, що масштабні природні пожежі та подальша ерозія в південному Леванті могли допомогти неолітичним громадам зрозуміти, що глина під дією вогню твердне й перетворюється на кераміку. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Пожежі та переміщення глини

Роботу опублікували на початку вересня у журналі Geomorphology. У дослідженні проаналізували давні відклади, печери, скупчення деревного вугілля та археологічні пам’ятки, щоб відтворити зміни довкілля у два періоди нестабільності.

Перший із них — останній міжльодовиковий період MIS 5e, що тривав приблизно 129–116 тисяч років тому. Другий — ранній голоцен, орієнтовно 11–7 тисяч років тому, коли в регіоні дедалі активніше утверджувалися землеробські громади. Свідчення з обох періодів вказують на масштабні пожежі, за якими наставала сильна ерозія. У ранньому голоцені найінтенсивніша фаза, за оцінкою дослідження, припала приблизно на 9,5–8,2 тисячі років тому.

Мікроскопічні частинки деревного вугілля в озерних відкладах фіксують піки горіння, а хімічні сліди у печерних утвореннях свідчать про значні втрати рослинності та ґрунту. Після знищення рослинного покриву опади й стік змивали багатий на глину ґрунт зі схилів у природні зниження, зокрема в долини Йордану та Мертвого моря.

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Гіпотеза природної печі

Керівник дослідження професор Амос Фрумкін назвав це «гіпотезою природної печі». На його думку, мешканці долин могли побачити ділянки глини, випалені інтенсивними природними пожежами, та помітити, що матеріал став твердим і міцним. Це могло дати їм ідею навмисно випалювати глину.

Гіпотезу підтримують попередні петрографічні дослідження: ямрукську кераміку з долини Йордану виготовляли з місцевої перевідкладеної глини terra rossa. Такий матеріал міг накопичуватися поблизу поселень після ерозії навколишніх пагорбів.

Давній природний експеримент

У період MIS 5e поєднання пожеж, втрати рослинності, ерозії та відкладення глини було ще інтенсивнішим, однак кераміка тоді не з’явилася. Фрумкін назвав цей період природним контрольним експериментом і зазначив, що люди того часу не мали тих самих когнітивних можливостей, знань і соціальних умов, що неолітичні громади.

Науковець наголосив, що гіпотеза є спекулятивною, але такою, яку можна перевірити. Наявні дані показують збіг у широких часових межах між великими пожежами, відкладенням глини та появою кераміки, проте поки не дозволяють встановити точну послідовність цих подій.

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