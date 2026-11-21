Дослідження Монешського університету, опубліковане в American Journal of Biological Anthropology, пропонує переглянути класифікацію предків людини та включити до роду Homo види, яких традиційно відносять до родів Australopithecus і Paranthropus. Ідеться про людські види та близьких викопних родичів, що жили протягом останніх чотирьох-п’яти мільйонів років, повідомляє ScienceDaily.

Пропозиція переглянути таксономію

Автор роботи, науковий співробітник Monash Biomedicine Discovery Institute Іан Таул, вважає, що межі між трьома групами стає дедалі складніше обґрунтовувати. Викопні рештки свідчать не про просту послідовність видів, а про складне еволюційне дерево з численними гілками та видами, які існували одночасно.

Таксономія класифікує живі й вимерлі організми за їхніми ознаками та еволюційними зв’язками. Рід є рівнем класифікації, що стоїть вище за вид: сучасна людина належить до виду Homo sapiens, де Homo — назва роду. Сучасні підходи дедалі більше спираються на еволюційне походження організмів, а не лише на їхню зовнішню подібність.

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Ознаки роду Homo втратили чіткість

Раніше представників Homo відокремлювали від інших давніх родичів людини за поєднанням анатомічних і поведінкових рис, зокрема відносно великим мозком та складним використанням знарядь. Проте вчені виявили представників Homo з невеликим мозком, а також дані, які вказують на складнішу поведінку австралопітеків і парантропів, ніж припускали раніше.

На думку Таула, розширення роду Homo дало б змогу точніше відобразити еволюційні зв’язки та уникати постійного перегляду меж між великими групами після нових викопних знахідок. Запропонована зміна наразі є науковим аргументом, а не офіційно ухваленою класифікацією.

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