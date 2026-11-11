Дослідження: реклама ліків підвищила вибір препарату 12 моделями ШІ — News-Medical

Дослідники Школи медицини Ікана при системі охорони здоров’я Mount Sinai з’ясували, що реклама фармацевтичних препаратів може впливати на вибір лікування, який рекомендують моделі штучного інтелекту. Як повідомляє News-Medical, вчені протестували 12 моделей від великих технологічних компаній, зокрема Google, OpenAI та Anthropic.

Як проводили експеримент

Моделям давали однакові клінічні випадки, підготовлені лікарями. В одній версії перед описом випадку розміщували чітко позначену рекламу реального препарату, в іншій — реклами не було. Дані про пацієнта та можливі варіанти терапії не змінювалися, тож дослідники могли оцінити саме вплив рекламного повідомлення.

Загалом команда розглянула 258 559 відповідей ШІ у 33 клінічних сценаріях. За наявності реклами моделі обирали рекламований препарат у 47,6% відповідей, тоді як без реклами — у 35%. У чотирьох сценаріях частота вибору рекламованого препарату зросла з нуля до 100% після додавання оголошення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекомендації могли залишатися прийнятними

Автори наголосили, що вплив реклами не обов’язково означав появу небезпечних або недоречних рекомендацій. У межах дослідження оголошення не продемонстрували чіткого збільшення рекомендацій непідтверджених добавок чи явно неоптимальних препаратів. Водночас ШІ міг змінювати перевагу між кількома клінічно прийнятними варіантами лікування.

У вибірці текстових відповідей моделі прямо згадували рекламу лише у 29,9% випадків, хоча частіше повторювали інформацію або твердження з оголошень. Дослідники не оцінювали, чи впливали такі зміни рекомендацій на реальні призначення лікарів, рішення пацієнтів, вартість лікування або його результати.

Статтю «Pharmaceutical advertising and drug recommendations by consumer-facing artificial intelligence: A controlled study» опублікували онлайн 11 листопада 2026 року в журналі The Lancet Digital Health. Автори пропонують розробникам ШІ та медичним системам перевіряти відповіді моделей за наявності й відсутності рекламного контенту, розкривати його присутність і відокремлювати промоційні матеріали від клінічних порад.

Читай нас у