Дослідження Стенфорда: лінійне прискорення краще прогнозує струс — News-Medical

Науковці Стенфордської медицини та їхні колеги проаналізували дані кап із датчиками руху, які носили спортсмени у семи видах спорту, й дійшли висновку: лінійне прискорення голови краще прогнозує струс мозку, ніж обертальне. Як повідомляє News-Medical, результати ставлять під сумнів поширену майже 85 років гіпотезу, за якою головним чинником струсу вважали саме обертальний рух голови.

Дані кап із датчиками

До аналізу увійшли дані 203 спортсменів і спортсменок із семи видів спорту, зокрема американського футболу, лакросу та змішаних єдиноборств. Дослідники розглянули 47 ударів, після яких було зафіксовано струс мозку, а також 3804 удари без такого наслідку. Удари записували на відео, а струс визначав медичний персонал на місці або встановлювали під час перегляду записів за видимими ознаками травми, зокрема дезорієнтацією чи порушенням рівноваги.

У математичній моделі пікове лінійне прискорення стало найточнішим окремим показником імовірності струсу. Додавання пікового обертального прискорення не поліпшило точність моделі, тоді як врахування пікової обертальної швидкості дало незначне поліпшення. Автори зазначили, що для довших за тривалістю впливів, зокрема хлистової травми, обертальне прискорення може мати більше значення.

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Оцінка ризику для шоломів

За розрахунками команди, удар із лінійним прискоренням голови 100 g, тобто у 100 разів більшим за стандартне прискорення вільного падіння, пов'язаний із 50-відсотковим ризиком струсу. Для порівняння, середній удар по голові в американському футболі становить близько 25 g. За даними кап із датчиками, зіткнення з прискоренням 150 g супроводжується ризиком струсу понад 99%.

Науковці вказують, що поширений поріг 50-відсоткового ризику струсу на рівні 192 g був отриманий за даними датчиків, закріплених на шоломах. Такі системи можуть менш точно відображати рух голови, оскільки шолом зміщується під час удару. Водночас автори наголошують, що майже всі зіткнення спричиняють і лінійний, і обертальний рух, а нові результати не означають, що обертальний рух є безпечним.

Окремо дослідники протестували на манекенах футбольні шоломи з рідинними накладками. На найвищому рівні навантаження, який вони оцінювали, розрахунковий ризик струсу становив 73,3% для стандартних шоломів і 55,7% для шоломів із такими накладками. Старший автор роботи Девід Камарілло є співзасновником компанії SoftShox, яка ліцензувала стенфордську технологію та виробляє ці накладки. Автори підкреслили, що для підтвердження висновків потрібні подальші дослідження.

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