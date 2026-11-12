Дослідження у Пантаналі виявило соціальну поведінку ягуарів — Mongabay

У бразильському Пантаналі дослідники виявили, що ягуари часто взаємодіють одне з одним і можуть демонструвати соціальну поведінку. Аналіз 13 років спостережень засвідчив, що ці тварини не лише зустрічаються парами, а й можуть разом гратися, вилизувати одне одного, полювати та патрулювати територію, повідомляє Mongabay.

167 зафіксованих взаємодій

Науковці проєкту Jaguar ID проводять щоденні спостереження в сухий сезон Пантаналу — з червня до жовтня — від 2013 року. За фотографіями та відео вони ідентифікували 459 ягуарів за унікальним візерунком розеток на шерсті. Дані також доповнили матеріалами, зібраними учасниками громадянської науки.

Команда зафіксувала 167 випадків взаємодії між парами ягуарів. Майже половина з них припала на двох самців, 31% — на самця й самицю, ще 17% — на двох самиць. Близько чверті контактів були агресивними. Ще 36,5% визнали нейтральними: тварини відпочивали або полювали окремо в одній місцевості. Майже 39% взаємодій мали соціальний характер.

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Відмінності між самцями й самицями

Серед прикладів соціальної поведінки дослідники описали, як дві сестри з різних виводків вилизували одна одну. В іншому випадку двоє споріднених самців разом пересувалися територією та патрулювали її. Серед ягуарів, для яких відома родинна історія, споріднені самці частіше мали позитивні контакти. Для самиць такої закономірності не виявили.

Авторка дослідження Валерія Борон припустила, що самиці, які часто мають дитинчат, можуть поводитися оборонніше. Вона пов’язала цю гіпотезу з зафіксованим у регіоні випадком убивства дитинчати іншою самицею. Дослідники також вважають, що самці можуть краще терпіти присутність одне одного через сприятливе середовище Пантаналу та велику кількість здобичі.

Водночас біолог-охоронець природи Стійн Версхюрен з Бернського університету застеріг, що всі спостереження проводили на берегах річок у місцевості з дуже високою щільністю ягуарів і здобичі. Тому ці результати не обов’язково стосуються популяцій ягуарів в інших регіонах.

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