Дослідження у США пов’язало 2–3 чашки кави з нижчим ризиком деменції — ScienceDaily

Тривале дослідження серед дорослих у США виявило зв’язок між регулярним споживанням кофеїнової кави та нижчим ризиком деменції, а також кращими когнітивними показниками з віком. Найсильніші асоціації спостерігали у тих, хто випивав дві-три чашки кофеїнової кави щодня, повідомляє ScienceDaily.

Різниця в частоті деменції

Спостереження за учасниками тривало до 43 років. Серед людей, які споживали більші обсяги кофеїнової кави, реєстрували 141 випадок деменції на 100 тисяч осіб на рік. Для тих, хто рідко пив таку каву або не пив її зовсім, цей показник становив 330 випадків на 100 тисяч осіб на рік.

Учасники, які пили більше кофеїнової кави, також рідше повідомляли про суб’єктивне зниження когнітивних функцій — погіршення пам’яті або мислення, яке людина помічає сама. Про такі зміни заявили 7,8% людей із вищим споживанням кави проти 9,5% серед тих, хто майже не вживав або не вживав кофеїнової кави.

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Кава без кофеїну не дала такого зв’язку

Зв’язок між кавою та когнітивним здоров’ям зберігався незалежно від генетичного ризику деменції. Водночас більша кількість кави, ніж дві-три чашки на день, не була пов’язана з додатковими перевагами.

Споживання чаю також пов’язували з нижчим ризиком деменції та кращими когнітивними показниками. Найсприятливішим рівнем виявилася одна-дві чашки чаю на день. Дослідження не розділяло чай на кофеїновий і безкофеїновий, тому не дозволяє визначити роль кофеїну в цьому зв’язку.

Для кави без кофеїну аналогічної асоціації не виявили. Дослідники наголошують, що отримані результати свідчать про зв’язок, а не доводять, що кава безпосередньо запобігає деменції.

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