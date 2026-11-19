Дослідники у США виявили зв’язок між інтенсивнішим уживанням алкоголю, різноманітнішими способами вживання канабісу та вищою ймовірністю великого депресивного епізоду серед підлітків віком 12–17 років. Про результати роботи науковців Школи громадського здоров’я Техаського університету A&M повідомляє News-Medical.

Дані опитування 2023 року

Автори проаналізували дані Національного опитування США щодо вживання наркотиків і здоров’я за 2023 рік. До вибірки увійшли 9 817 американських підлітків віком від 12 до 17 років.

Науковці оцінювали моделі вживання алкоголю — від епізодичного до частого або інтенсивного — а також кількість способів уживання канабісу. Серед таких способів були куріння, вейпінг і вживання їстівних продуктів із канабісом.

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Групи з вищою ймовірністю депресії

За висновками дослідження, що інтенсивніше підлітки вживали алкоголь і що більше форм уживання канабісу вони застосовували, то вищою була ймовірність великого депресивного епізоду. Вищу ймовірність також зафіксували серед дівчат, старших підлітків і підлітків мультирасового походження — незалежно від уживання алкоголю чи канабісу.

Провідний автор роботи Сунхьон Чун закликав батьків, лікарів і працівників шкіл розглядати вживання психоактивних речовин та депресію у підлітків як пов’язані питання і проводити скринінг в обох напрямах. Дослідження має поперечний характер, тому воно встановлює статистичні зв’язки в опитаній групі, а не причинно-наслідкові залежності.

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