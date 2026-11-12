Дослідження у США пов’язало доксициклін із вищим ризиком втрати вагітності — Live Science

Дослідження на основі даних двох американських страхових баз пов’язало прийом антибіотика доксицикліну в першому триместрі вагітності з вищим ризиком втрати вагітності порівняно з кількома іншими антибіотиками. Препарат широко застосовують для лікування акне, респіраторних інфекцій, хламідіозу та сифілісу, повідомляє Live Science.

Дані двох страхових баз

Автори роботи, опублікованої в журналі Annals of Internal Medicine, проаналізували 224 870 вагітностей у пацієнток віком від 12 до 55 років. Понад 218 230 учасниць лікувалися від інфекцій дихальних шляхів, ще більш як 6 630 — від акне в період від зачаття до завершення першого триместру.

Приблизно 4 385 учасниць у цей час отримали рецепт на доксициклін, тоді як іншим призначали альтернативні антибіотики. Серед пацієнток із респіраторними інфекціями ризик втрати вагітності у групі доксицикліну був на 40–54% вищим, ніж у тих, хто приймав амоксицилін. Порівняно з макролідами, до яких належить азитроміцин, різниця становила 39% та 36% у двох базах даних відповідно.

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Результати для лікування акне

Серед пацієнток, яким призначали антибіотики від акне, в одній із баз доксициклін асоціювався з на 49% вищим ризиком втрати вагітності порівняно з кліндаміцином. У другій базі ця відмінність не була статистично значущою. Перша авторка дослідження Алмут Вінтерстайн припустила, що це могло бути пов’язано з меншою кількістю пацієнток у відповідному аналізі.

Загалом дослідники оцінили, що доксициклін був пов’язаний із сімома–одинадцятьма додатковими випадками втрати вагітності на 100 вагітностей порівняно з іншими розглянутими антибіотиками. Водночас робота має спостережний характер, тому не доводить, що саме препарат спричинив такі випадки.

Можливий механізм не встановлено

Механізм можливого зв’язку поки не з’ясований. Досліди на тваринах припускають, що доксициклін може впливати на ранній розвиток плаценти, а автори також допускають прямий вплив на ембріон, однак ці пояснення не підтверджені для людей. Вінтерстайн порадила лікарям зважувати користь і ризики під час призначення доксицикліну вагітним або тим, хто планує вагітність. За тяжких інфекцій цей препарат у деяких випадках може залишатися найкращим варіантом лікування.

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