Дослідники у США виявили зв’язок між вищим рівнем вітаміну D у крові в середньому віці та меншою кількістю відкладень тау-білка в мозку приблизно через 16 років. Тау-білок пов’язують із хворобою Альцгеймера. Про результати роботи, опублікованої в журналі Neurology Open Access, повідомляє ScienceAlert.

Дані багаторічного спостереження

Науковці проаналізували дані 793 чоловіків і жінок без деменції з американського Фремінгемського дослідження серця. Під час первинного обстеження середній вік учасників становив 39 років, тоді їм визначили рівень вітаміну D за аналізом крові.

Приблизно через 16 років близько 430 учасникам виконали позитронно-емісійну томографію головного мозку. Сканування проводили, щоб оцінити ознаки накопичення тау-білка та бета-амілоїду — білкових відкладень, які давно пов’язують із хворобою Альцгеймера.

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Зв’язок не доводить причинності

Аналіз показав, що учасники з вищим рівнем вітаміну D на початку спостереження зазвичай мали менше відкладень тау-білка під час подальшого обстеження. Водночас зв’язку між рівнем вітаміну D та бета-амілоїдом у цій групі не виявили.

Старша авторка роботи, неврологиня Університету Голвея Емер Макграт зазначила, що результати демонструють лише асоціацію між вітаміном D та ранніми ознаками деменції в мозку. За її словами, щоб з’ясувати, чи здатні добавки вітаміну D запобігати деменції, потрібні клінічні випробування.

Автори також звернули увагу на попереднє французьке дослідження: річне втручання з харчуванням не вплинуло на рівень тау-білка у людей віком від 70 років, які скаржилися на пам’ять. Науковці припускають, що потенційне втручання варто окремо перевірити серед молодших когнітивно здорових людей.

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