У Франції, де близько 1,5 мільйона людей потерпають від недостатнього водопостачання, міжнародне дослідження зафіксувало найбільше з 1991 року скорочення світових ресурсів поверхневих вод у 2023–2024 роках. За цей період глобальний стік річок був приблизно на 5,7% нижчим за середній показник, а обсяг води в озерах і водосховищах скоротився на 9,5%.

Дані про річки й водойми

Як повідомляє France 24, дослідження під керівництвом Китайської академії наук охопило близько 150 річкових басейнів, а також приблизно 1,2 мільйона озер і водосховищ. Йдеться про водні ресурси, від яких безпосередньо залежать питне водопостачання, зрошення, гідроенергетика, водний транспорт і середовища існування водних рослин та тварин.

Роботу опублікували в журналі Science. Дослідження охопило 2023 і 2024 роки, які були найспекотнішими за весь час спостережень. Особливо значне зниження рівнів поверхневих вод науковці зафіксували в Латинській Америці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нестача води у Франції

За даними французького міністерства довкілля, близько 89 тисяч людей у країні перебувають під дією щонайменше одного екстреного обмеження водопостачання. Приблизно дві третини з них мають часткові відключення води. У регіоні Крез у центральній Франції влада минулого тижня спрямувала автоцистерни, щоб поповнити запаси та підтримати водопостачання мешканців.

Геологічний інститут Франції повідомив, що попри опади дві третини запасів підземних вод у країні залишаються нижчими за середній місячний рівень. У Латинській Америці зменшення опадів, за висновками дослідників, було пов’язане з поєднанням Ель-Ніньйо та аномального потепління Північної Атлантики.

Більше опадів над океанами

Науковці встановили, що в 2023–2024 роках кількість опадів над океанами зросла, тоді як над суходолом зменшилася. За словами одного з авторів дослідження Гюнтера Бльошля, глобальне потепління змінює не лише випаровування, а й великомасштабний розподіл води, тому посухи можуть бути сильнішими, ніж можна було б очікувати лише через підвищення температури.

Читай нас у