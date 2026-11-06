Дослідження UCLA Health показало, що чоловіки з нечастим вживанням канабісу сильніше реагували на його куріння, ніж жінки з подібною частотою вживання, попри приблизно однаковий рівень тетрагідроканабінолу (ТГК) у крові. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі Neuropsychopharmacology.

Як проводили дослідження

Науковці Центру канабісу та канабіноїдів UCLA залучили здорових дорослих учасників, яких порівну розподілили за статтю та частотою вживання канабісу: щотижня або щодня. Під час трьох окремих сесій учасники, не знаючи отриманого варіанта, курили плацебо, канабіс із нижчим рівнем ТГК або канабіс із вищим рівнем ТГК.

Учасниці не користувалися гормональною контрацепцією, а тестування проводили в однаковій фазі менструального циклу. Автори назвали роботу першим експериментом, спеціально спроєктованим для одночасного вивчення впливу статі та частоти вживання на короткострокові ефекти куріння канабісу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які результати отримали

Чоловіки з нечастим вживанням повідомляли про сильніше відчуття сп’яніння, седацію та порушення функціонування, ніж інші учасники. Вони також повідомляли про вираженіші неприємні ефекти, зокрема тривожність, і були єдиною групою, у якої після куріння канабісу з ТГК істотно підвищувалася частота серцевих скорочень.

Жінки й чоловіки, які вживали канабіс часто, реагували на нього подібно. Незалежно від статі, у групах частого вживання сильніше проявлялися ефекти, які автори віднесли до пов’язаних із залежністю властивостей канабісу. Рівень ТГК у крові не пояснив відмінностей: чоловіки з частим вживанням мали тенденцію до найвищих показників ТГК, але повідомляли про слабші ефекти, ніж чоловіки з нечастим вживанням.

Автори припустили, що жінки можуть формувати толерантність до канабісу за меншої частоти вживання, однак це потребує перевірки в більших дослідженнях. Серед обмежень роботи вони назвали невелику вибірку, пошуковий характер частини висновків і нижчі рівні ТГК у протестованих зразках порівняно з багатьма сучасними продуктами.

Читай нас у