У Сіднеї рандомізоване клінічне дослідження за участю 138 дорослих із переддіабетом або ранньою стадією діабету 2 типу не виявило суттєвих переваг персоналізованої дієти, складеної за допомогою алгоритму машинного навчання, над стандартним низькожировим раціоном із високим вмістом клітковини. Обидва підходи застосовували одночасно з початком лікування метформіном, повідомляє News-Medical.

Подібні результати за шість місяців

Учасники протягом шести місяців приймали метформін пролонгованої дії у дозі 1,5 г на добу та дотримувалися одного з двох раціонів. Для персоналізованого харчування алгоритм враховував клінічні дані, спосіб життя, показники моніторингу глюкози й дані про мікробіом кишківника, прогнозуючи реакцію на страви з переліку більш як 5 700 продуктів. Стандартний раціон ґрунтувався на австралійських рекомендаціях.

Рівень глікованого гемоглобіну HbA1c знизився на 0,26% у групі персоналізованої дієти та на 0,29% у групі стандартного харчування. Учасники також втратили зіставну масу тіла — 4,6 кг і 4,4 кг відповідно; в обох групах зменшилися обсяг вісцерального жиру та систолічний артеріальний тиск. Персоналізований раціон дещо сильніше знижував короткострокову мінливість рівня глюкози, однак дослідники вважають клінічне значення цієї різниці невизначеним.

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Зміни мікробіому

Аналіз зразків калу показав зниження видового багатства кишкових бактерій в обох групах. У групі персоналізованого харчування зменшилося різноманіття мікробіому, а у групі стандартного раціону знизився рівень ацетату й бутирату в калі. Водночас статистично значущих відмінностей між дієтами за цими показниками не зафіксували.

Спочатку дослідники планували залучити 264 учасників, однак набір скоротили через пандемію COVID-19. Автори також зазначили, що в дослідженні не було окремих груп, які отримували б лише метформін або лише дієтичне втручання, а серед учасників переважали жінки з високим рівнем освіти. Це обмежує можливість поширювати висновки на ширші групи пацієнтів.

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