У бразильському місті Белу-Оризонті дослідження за участю понад 5 700 дітей виявило приблизно на 69% нижчу частоту інфекцій денге та чикунгуньї в районах із комарами-носіями бактерії Wolbachia, ніж у подібних районах. Як повідомляє The Independent, цей ефект зберігався навіть під час тяжкого спалаху денге в Бразилії у 2024 році.

Про результати повідомила докторка Шрі Едупуганті з Університету Еморі, яка входила до міжнародної дослідницької групи. Висновки представили на зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни.

Як діє Wolbachia

Науковці розводять комарів, які є носіями Wolbachia — бактерії, поширеної серед багатьох комах і нешкідливої для людей. У комарів Aedes aegypti, які можуть переносити денге, цієї бактерії зазвичай немає. Wolbachia суттєво знижує здатність комарів передавати певні віруси.

Самки передають бактерію потомству. Тому після випуску достатньої кількості таких комарів — самців і самок — Wolbachia може поступово закріпитися в місцевій популяції. Польові випробування в Індонезії та інших країнах уже засвідчили, що ця стратегія може помітно зменшувати кількість діагностованих випадків денге.

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Аналізи крові учасників

У Белу-Оризонті дослідники не обмежилися даними про встановлені діагнози, оскільки люди з легкими симптомами можуть не отримати такого діагнозу. Вони аналізували кров учасників на ознаки денге, чикунгуньї або вірусу Зіка.

Експерт із глобального здоров’я Бостонського університету Девід Гамер, який не брав участі у дослідженні, назвав результати обнадійливими. На його думку, поєднання цього підходу з іншими заходами протидії хворобам, які передають комарі, може істотно знизити поширення денге.

Дослідження представили на тлі великого спалаху денге у штаті Флорида в США. Станом на п’ятницю посадовці штату зафіксували понад 650 випадків місцевого зараження, близько трьох чвертей із них — в окрузі Гіллсборо, де розташована Тампа.

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