Дослідження в Японії пов’язало звички з профілями мікробіому — News-Medical

У Японії науковці проаналізували дані 6 803 учасників проєкту 4D та виявили два протилежні профілі кишкового мікробіому, статистично пов’язані зі способом життя, загальним станом здоров’я та 15 хронічними захворюваннями. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Nature Medicine.

Які звички пов’язали з мікробіомом

Дослідники вивчили 28 чинників способу життя, зокрема харчування, вживання алкоголю, куріння, фізичну активність і тривале сидіння. Рослинна їжа, ферментовані продукти, кава та фізична активність переважно були пов’язані з мікробними патернами, орієнтованими на здоров’я. Рафіновані вуглеводи, куріння та сидіння щонайменше 9,5 години на день частіше асоціювалися з патернами, пов’язаними із захворюваннями.

До мікробних посередників, пов’язаних зі здоров’ям, належали бактерії, що виробляють бутират, зокрема Faecalibacterium prausnitzii, Anaerostipes hadrus і Fusicatenibacter saccharivorans. Ці характеристики корелювали з вищими рівнями коротколанцюгових жирних кислот у калі, передусім бутирату, та нижчими показниками запалення. Овочі, фрукти й гриби також були пов’язані з прогнозованими мікробними шляхами розщеплення рослинних полісахаридів, зокрема пектину, геміцелюлози та целюлози.

Кава, молочні продукти та сидячий спосіб життя

Споживання кави асоціювалося з мікробними патернами, пов’язаними зі здоров’ям, зокрема з бактеріями-продуцентами бутирату. Lawsonibacter asaccharolyticus виявилася потенційним мікробним посередником статистичного зв’язку між уживанням кави та нижчою ймовірністю запальних захворювань кишечника.

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Зв’язки з молочними продуктами були складнішими. Вживання молока й йогурту асоціювалося з видами Bifidobacterium та генами метаболізму лактози. Водночас для запальних захворювань кишечника, діабету 2 типу й депресії в асоціаціях зі споживанням молочних продуктів частіше переважали мікробні посередницькі патерни, пов’язані із захворюваннями. Рафіновані вуглеводи, зокрема рис, хліб, локшина та солодкі газовані напої, частіше поєднувалися з мікробними ознаками утилізації крохмалю і цукрів, вироблення лактату та формування біоплівок.

Перевірка прогностичних оцінок

На основі профілів бактеріальних видів автори створили оцінки MADE для розрізнення загального здоров’я та окремих хронічних хвороб. Їх перевірили в японській когорті та у 13 незалежних зовнішніх когортах, що охопили 3 095 людей. В 11 когортах оцінки демонстрували стабільну здатність розрізняти учасників із захворюваннями та без них, хоча для синдрому подразненого кишечника точність була обмеженою.

Автори наголосили, що дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Дані про спосіб життя учасники повідомляли самостійно, а можливість застосування висновків за межами Японії потребує подальшого вивчення.

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