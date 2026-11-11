Дослідження в Цюриху підтвердило GHB-пентозу за низького рівня GHB — News-Medical

Дослідники Інституту судової медицини Університету Цюриха у Швейцарії проаналізували 2414 анонімізованих зразків сечі з реальних судово-медичних випадків за 2024–2026 роки. Вони оцінювали, чи може біомаркер GHB-пентоза допомогти виявляти вживання або введення гамма-гідроксибутирату (GHB). Як повідомляє News-Medical, сполуку виявили в усіх 21 зразку від живих людей, у яких тест підтвердив наявність GHB.

Маркер виявляли за низького рівня GHB

Ще у 14 зразках рівень GHB був нижчим за встановлений для тесту поріг, однак GHB-пентозу все одно виявили. У восьми з цих випадків обставини підтримували підозру про попереднє вживання або введення GHB. Серед них були три ймовірні злочини — два пограбування та одна заява про сексуальне насильство. Зразки сечі в цих випадках відібрали через 13–16 годин після події.

GHB може вживатися як рекреаційна речовина або таємно вводитися потерпілим. Його складно підтвердити в судовій медицині: звичайне вікно виявлення становить близько шести годин у крові та 12 годин у сечі. Крім того, GHB у невеликих кількостях природно наявний в організмі й може утворюватися після смерті.

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Дані зі зразків померлих

Науковці також дослідили зразки сечі, відібрані у померлих. У 20 зразках зафіксували підвищений рівень GHB, але GHB-пентози не виявили; ще у чотирьох зразках були присутні обидві речовини. За оцінкою авторів, біомаркер може бути корисним у розслідуванні смертей, однак для цього потрібні подальші дослідження.

GHB-пентоза є сполукою GHB із цукром, імовірно рибозою, хоча її точну хімічну структуру остаточно не встановили. Контрольоване дослідження 2025 року показало, що маркер може визначатися у сечі до трьох днів після вживання GHB. Нова робота також засвідчила можливість виявляти його двома поширеними в судовій токсикології методами мас-спектрометрії. Водночас дослідники наголосили, що результати не дають остаточних висновків щодо діагностичної надійності та максимального строку виявлення в кожному окремому випадку.

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