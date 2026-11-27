Як повідомляє ScienceAlert, дослідження 2025 року за участю 9 мільйонів людей зі США та Південної Кореї показало: у 99% серцево-судинних подій перед цим був щонайменше один із чотирьох чинників ризику. Це артеріальний тиск, рівень холестерину або глюкози в крові, вищі за оптимальні, а також куріння тютюну.

Найчастіше перед інфарктами, інсультами та випадками серцевої недостатності фіксували артеріальний тиск, вищий за оптимальний: він був у 93% таких випадків. Дослідження чинників, що передували серцево-судинним подіям, опублікували в Journal of the American College of Cardiology.

Контроль артеріального тиску

Окремий метааналіз 51 клінічного випробування за участю понад 350 тисяч людей засвідчив, що зниження систолічного артеріального тиску на кожні 5 мм рт. ст. асоціювалося приблизно з 12-відсотковим зменшенням ризику інсульту, ішемічної хвороби серця або серцевої недостатності протягом першого року лікування.

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Ця закономірність була подібною для п’яти основних класів препаратів від гіпертензії: інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину II, бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів і діуретиків. Автори метааналізу зазначили, що серцево-судинні переваги антигіпертензивної терапії з’являються рано та зберігаються з часом.

Інші профілактичні підходи

У матеріалі також наведено результати рандомізованого дослідження в Австралії за участю майже 10 тисяч літніх людей. Приблизно за шість років учасники, які приймали статини, на 30% рідше зазнавали серцево-судинних подій.

Великі рандомізовані випробування також пов’язують препарати класу агоністів GLP-1, зокрема семаглутид, зі зменшенням кількості великих серцево-судинних подій. В аналізі даних одного випробування пацієнти з діабетом 2 типу та серцевою недостатністю в анамнезі, які приймали щоденний семаглутид, на 22% рідше потребували госпіталізації або невідкладної допомоги через серцеву недостатність чи помирали від серцево-судинних причин, ніж група плацебо. Для учасників без серцевої недостатності в анамнезі такого ефекту не зафіксували.

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