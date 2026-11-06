Дослідження виявило більше дефектів шин в електромобілів — Autocar

Електромобілі віком від трьох до восьми років частіше мають зафіксовані дефекти шин, ніж бензинові автомобілі. За даними аналітичної компанії New Automotive, на кожні 1000 перевірок MOT у 26 електромобілів протектор був зношений нижче встановленого законом ліміту, тоді як серед бензинових машин таких випадків було 18.

Як повідомляє Autocar, дослідження охопило 1,6 млн перевірок електромобілів і 17,9 млн перевірок автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Порізи шин, що сягали корду, зафіксували приблизно у 30 випадках на 1000 перевірок електрокарів проти 14 у бензинових машин.

Вага, крутний момент і догляд

Засновник Emissions Analytics Нік Молден назвав орієнтовним правилом залежність між масою автомобіля та стиранням шин: додатковий відсоток ваги відповідає приблизно додатковому відсотку зносу. За його словами, електромобіль зазвичай приблизно на 20% важчий за автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, а без спеціалізованих шин це може означати близько 20% додаткового зносу.

Британська асоціація виробників шин BTMA також зафіксувала вищу частку несправностей шин в електромобілів — 6,0%. Для дизельних автомобілів показник становив 4,7%, для бензинових — 4,3%. В асоціації пов'язують це з більшою масою машин та миттєвим крутним моментом електродвигунів.

Водночас керівник BTMA Даррен Ліндсі застеріг, що вищу кількість зафіксованих дефектів не варто прямо прирівнювати до інтенсивності зносу. Йдеться також про бокові порізи, невеликі здуття та інші пошкодження. Він вказав, що через меншу потребу електрокарів у регулярному техобслуговуванні власники можуть приділяти менше уваги стану шин.

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Спеціальні шини та викиди частинок

Глобальний технічний експерт Ricardo з вимірювання викидів і стандартів Джон Андерссон зазначив, що на ресурс шин, окрім маси, впливають швидкість, гальмування, характеристики гуми, регулювання розвалу-сходження, технічний стан автомобіля та стиль водіння.

За оцінкою Молдена, спеціалізовані шини для електромобілів переважно компенсують додатковий знос від маси й крутного моменту, але можуть коштувати до 50% дорожче за звичайні шини для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння. Використання шин, не розрахованих на важкі автомобілі з високим крутним моментом, за його словами, здатне подвоїти темпи зношування.

Експерти наголошують, що більший загальний знос шин не обов'язково означає пропорційне зростання викидів дрібних частинок у повітря. Майбутні стандарти Euro 7 щодо стирання шин можуть стимулювати виробників створювати довговічніші суміші, однак зміна складу гуми впливатиме і на токсичність частинок. Професор Університету Суррея Прашант Кумар зазначив, що довгостроковий вплив металів і хімічних речовин із частинок зношених шин на здоров'я ще недостатньо вивчений.

Молден також вважає, що швидша заміна шин збільшуватиме викиди CO2 від їх виробництва, проте не нівелює загальну кліматичну перевагу електромобілів. Він оцінив її приблизно у 50% за весь життєвий цикл автомобіля без урахування впливу шин.

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