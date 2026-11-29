Дослідники встановили, що реакції мозку людей з аутизмом на сцени з фільмів у середньому подібні до реакцій людей без аутизму, однак усередині групи людей з аутизмом ці реакції значно більше різнилися між собою. Результати опублікували в журналі The Journal of Neuroscience, повідомляє ScienceDaily.

Перегляд фільмів і моделювання реакцій

Група науковців під керівництвом Доріт Кліманн і Джеймса Траєра з Університету Айови проаналізувала раніше зібрані дані візуалізації мозку. Учасники з розладом аутистичного спектра та без нього дивилися фільми різних жанрів — анімацію, бойовики, романтичні комедії та трилери в стилі Альфреда Гічкока.

Дослідники використали обчислювальну модель, щоб встановити зв’язки між активністю мозку та елементами фільмів: звуками, візуальною інформацією і складнішими соціальними сигналами. Після навчання модель змогла прогнозувати активність у кількох системах мозку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відмінності між окремими людьми

Порівняння усереднених показників показало, що модель із подібною точністю передбачала активність різних мозкових систем у людей з аутизмом і без нього. Водночас аналіз індивідуальних даних виявив іншу картину: активність мозку учасників з аутизмом сильніше відхилялася від середнього показника їхньої групи.

Більша варіативність проявилася майже в усіх досліджених системах мозку, а особливо — у мережі ділянок, пов’язаних з обробкою соціальної інформації. Автори роботи вважають, що підходи, засновані переважно на порівнянні групових середніх значень, можуть не враховувати важливих відмінностей між людьми.

Науковці планують далі досліджувати, як відмінності в мозковій активності пов’язані з індивідуальними особливостями поведінки, що асоціюються з розладом аутистичного спектра. На їхню думку, виокремлення підгруп може допомогти точніше описувати цей стан і розвивати індивідуально адаптовану підтримку.

Читай нас у