Дослідження виявило колоніальне коріння пожежної вразливості Австралії — Mongabay

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, пов’язало нинішню вразливість південного сходу Австралії до масштабних пожеж не лише зі зміною клімату, а й із порушенням традиційного управління вогнем після британської колонізації. Про це повідомляє Mongabay.

Відкриті евкаліптові рідколісся

Науковці проаналізували донні відклади озера Пургхагулах, також відомого як Lake Elusive, у регіоні Східний Гіпсленд на південному сході Австралії. Екологічна реконструкція охопила тисячу років. За даними дослідження, протягом понад 800 років до британської колонізації 1788 року народ гунаїкурнаї підтримував у регіоні стабільні відкриті евкаліптові рідколісся за допомогою частих низькотемпературних, або культурних, випалювань.

За такого догляду деревний покрив у середньому становив близько 10%. Як зазначають дослідники, високоінтенсивні верхові пожежі та сильна ерозія ґрунтів у цей період були практично відсутні. Ця тривала стабільність порушилася в 1840-х роках, коли колонізація примусово перервала традиційний догляд корінних народів за землею.

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Накопичення горючих матеріалів

Після припинення культурних випалювань почали накопичуватися деревні горючі матеріали. До 1970-х років частка евкаліптового деревного покриву зросла приблизно вчетверо — до 34%. Відкриті рідколісся перетворилися на густіші й більш займисті ліси, зазначено в дослідженні.

Одночасно кількість частинок деревного вугілля, утвореного за високих температур, у відкладеннях зросла вдвічі або втричі. Автори роботи розглядають це як ознаку переходу до верхових пожеж, що охоплювали крони дерев, знищували наземну рослинність та оголювали верхній шар ґрунту, сприяючи ерозії.

Провідний автор роботи, географ з Університету Мельбурна Майкл-Шон Флетчер, заявив, що спекотні й посушливі умови існували в Австралії ще до європейського вторгнення, однак тоді не призводили до важких пожеж, які спостерігають нині. На думку авторів, зміна клімату посилює вразливість, сформовану колоніальним порушенням традиційного землекористування. Вони закликають підтримати відновлення управління вогнем під проводом традиційних власників земель.

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