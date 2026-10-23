Дослідження виявило нові ризики для кліматичних мігрантів у Бангладеш — Mongabay

Дослідження про кліматичних мігрантів у неформальних поселеннях на південному заході Бангладеш засвідчило, що переїзд із районів, уражених повенями, циклонами, ерозією берегів річок і підвищенням рівня моря, не завжди означає безпечніше життя. Як повідомляє Mongabay, у містах переселенці часто не мають доступу до безпечного житла, послуг і стабільного заробітку.

Автор дослідження Роланд Д. Сміт, докторант Університету Східної Англії, вивчав, що відбувається з людьми після переїзду у відповідь на кліматичні чинники. За його висновками, родини залишають один набір небезпек, але в містах можуть зіткнутися з іншим: регулярними підтопленнями через неналежне водовідведення, незахищеним житлом, недостатніми комунальними послугами та труднощами з пошуком надійної роботи.

Нестабільна праця обмежує можливості родин

У досліджених поселеннях люди часто заробляють поденною працею на цегельнях або перевезенням пасажирів на рикшах. Така зайнятість, за даними дослідження, ускладнює накопичення коштів, поліпшення житла або новий переїзд. Це також обмежує соціальну мобільність родин.

У 2024 році стихійні лиха спричинили внутрішнє переміщення 2,4 млн людей у Бангладеш. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до 2050 року підвищення рівня моря може призвести до втрати понад однієї сьомої території країни та майже третини обсягів виробництва продовольства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окремий робочий документ Міжнародного інституту довкілля та розвитку, опублікований у лютому 2025 року, зафіксував додаткові ризики для переміщених осіб. У дослідженні в Піроджпурі на півдні країни та Сілхеті на сході 92% учасників зазнали щонайменше однієї з форм сучасного рабства, зокрема затримки виплат, обмеження пересування, жорстоких умов праці, погроз, залякування або фізичного насильства з боку роботодавців.

Політика є, але є проблеми з виконанням

У Бангладеш діють Національна стратегія управління внутрішнім переміщенням 2021 року та план дій на 2022–2042 роки. Вони передбачають створення локальних баз даних, врахування безпечного житла для внутрішньо переміщених осіб у плануванні міст і розвиток зайнятості поза найбільшими міськими центрами. Національний план адаптації також пропонує створити реєстр кліматичних мігрантів і заходи з управління міграцією до міст.

Водночас дослідники вказують на відсутність повного механізму обліку внутрішньої міграції та на політичне втручання в розподіл ресурсів і послуг у малозабезпечених районах. На їхню думку, міста, що приймають переселенців, мають забезпечувати їм можливість працювати, отримувати послуги та зберігати свої права.

Читай нас у