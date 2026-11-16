Дослідження виявило помилки індексу маси тіла в діагностиці ожиріння — ScienceAlert

Міжнародна група науковців перевірила нову систему діагностики ожиріння на даних 844 108 дорослих із Китаю, Великої Британії, США та Іспанії. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, засвідчило, що застосування лише індексу маси тіла може призводити до пропуску частини випадків ожиріння та до помилкових діагнозів.

Як повідомляє ScienceAlert, індекс маси тіла не виявив ожиріння у до 8,6% учасників дослідження. Водночас до 3,1% людей цей показник відносив до осіб з ожирінням, хоча за новими критеріями вони не відповідали такому діагнозу.

Оцінка ризиків для здоров’я

Запропонована у 2025 році система розмежовує клінічне та доклінічне ожиріння. Клінічним вважають стан, за якого надлишок жирової тканини вже шкодить внутрішнім системам і органам або обмежує повсякденну фізичну активність. Доклінічне ожиріння означає наявність надлишкової жирової тканини без зафіксованого порушення функцій організму.

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За словами консультанта з баріатричної хірургії Королівського коледжу Лондона Франческо Рубіно, до третини випадків ожиріння можуть бути клінічними й потребувати лікування як активне захворювання. Він також зазначив, що більшість, але не всі люди з доклінічним ожирінням залишалися без клінічного ожиріння протягом десяти років.

Що враховують нові критерії

Окрім індексу маси тіла, новий підхід бере до уваги окружність талії, співвідношення окружності талії до зросту, результати сканування для визначення частки жирової тканини, а також ознаки ураження органів чи фізичних обмежень.

Учасники з клінічним ожирінням мали на 69% вищий ризик смерті впродовж періодів спостереження тривалістю понад десять років, тоді як для доклінічного ожиріння цей показник становив 19%. Епідеміолог Ань Пан із Хуачжунського університету науки і технологій у Китаї заявив, що різниця в прогнозі між двома станами, зафіксована в різних країнах та етнічних групах, підтримує запровадження нової системи у світі.

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