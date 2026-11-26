Дослідження фінських науковців виявило суттєву різницю в залежності країн ЄС від американських технологічних компаній у роботі національних сайтів державних послуг. На Мальті частка сервісів, розміщених в американських хмарних провайдерів, становить 78,5%, тоді як у Німеччині — 2,9%.

Як повідомляє Politico, дослідники проаналізували урядові вебсайти у 158 країнах. Йдеться про портали, де громадяни можуть отримувати інформацію, подавати заяви та виконувати адміністративні процедури. Автори оцінювали залежність цих ресурсів від Amazon, Microsoft і Google.

Показники в країнах ЄС

Серед держав ЄС після Мальти найвищу оцінену частку національних цифрових держпослуг, розміщених в американських гіперскейлерів, мають Фінляндія — 56,1% та Ірландія — 45,8%. У Франції цей показник становить 9,3%.

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Співавтор дослідження, професор технологічної політики Університету Аалто Вілі Лехдонвірта зазначив, що така різниця має системний характер. За його словами, великі країни мають внутрішній ринок, здатний підтримувати місцеві альтернативи та технології, які потребують значних початкових капіталовкладень.

Обмеження дослідження та дискусія в ЄС

Методологія охоплює лише публічні національні сервіси та не відображає всієї технологічної інфраструктури державних органів. Дослідження не оцінює локальні системи та ширше використання технологій усередині державного сектору, зокрема в муніципальних установах.

Результати оприлюднили на тлі переговорів у Брюсселі щодо майбутнього закону ЄС про розвиток хмарних технологій і штучного інтелекту. Запропоновані правила можуть зобов'язати державні адміністрації проводити перевірки цифрового суверенітету та розглядати європейські альтернативи для чутливих секторів. Лехдонвірта застеріг, що витрати на виконання таких вимог переважно припадатимуть на менші держави-члени, тоді як найбільше від зростання попиту на європейські рішення можуть виграти великі країни.

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