Дослідження виявило сліди Blackwell у китайських ШІ-моделях — TechCrunch

Дослідження щодо провідних відкритих ШІ-моделей компаній із Китаю виявило ознаки того, що для їхнього навчання могли використовувати графічні процесори Nvidia Blackwell, експорт яких до країни обмежений США. Такий висновок зробив колишній дослідник OpenAI Вілл Деп’ю, який очолює некомерційну дослідницьку групу Unemployment Labs, повідомляє TechCrunch.

Деп’ю проаналізував відкрито оприлюднені параметри моделей компаній DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax та Ant Group. За його оцінкою, конфігурації параметрів зберігають ознаки обладнання, на якому проходило навчання. Дослідник заявив, що знайшов переконливі свідчення використання Blackwell для релізів Kimi K3 від Moonshot і моделей DeepSeek V4.

Ознаки доступу до обмежених чипів

Радник Білого дому з технологій Майкл Краціос раніше цього року також заявляв, посилаючись на дані американської розвідки, що Moonshot використовувала заборонені для експорту чипи Nvidia. Водночас ці дані не доводять, що моделі повністю навчали на прискорювачах Nvidia або що експортні правила обов’язково були порушені.

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Китайські компанії можуть отримувати обчислювальні ресурси через дата-центри за межами країни. Зокрема, Epoch AI оцінює, що протягом 2024–2025 років до Малайзії імпортували близько 275 тисяч ШІ-прискорювачів Nvidia. Організація також підрахувала, що приблизно 2 млн передових чипів потрапили до Китаю у 2024–2025 роках через схеми, покликані приховати їхнього кінцевого отримувача.

Розслідування щодо постачань

Компанія Megaspeed та її дочірня структура Speedmatrix кілька років перебувають у центрі уваги через торгівлю обчислювальним обладнанням. За даними TechCrunch, Megaspeed є предметом розслідувань урядів США і Сінгапуру. Bloomberg також повідомляв, що компанія, пов’язана з керівницею Megaspeed Еліс Хуанг, могла бути причетною до контрабанди заборонених чипів Nvidia до дата-центру в Шанхаї.

Nvidia та Дженсен Хуанг заявляли, що дата-центри Megaspeed є легітимними, а представники Nvidia відвідували їх для перевірки. Водночас дослідницька компанія Culper, що займається короткими продажами, у травні стверджувала, що значна частина доходів Nvidia пов’язана з китайським попитом через віддалені дата-центри або контрабанду обладнання з порушенням законодавства США.

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