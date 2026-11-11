Дослідження виявило спад чотирьох видів у мангрових лісах Камбоджі — Mongabay

У найбільшому мангровому масиві Камбоджі семирічне дослідження зафіксувало спад чотирьох видів тварин, яким загрожує зникнення. Дослідники встановили камери-пастки на 156 прибережних і річкових мангрових ділянках у заповіднику дикої природи Пеам-Красоп і сусідній Рамсарській території Ко-Капік упродовж 2017–2023 років, повідомляє Mongabay.

Середовища для ссавців

Камери підтвердили, що мангрові ліси та пов’язані з ними водно-болотні угіддя є важливим середовищем для видів, яким загрожує зникнення. Коти-рибалки трималися мангрових заростей далі від узбережжя, а гладкошерсті видри використовували річкові канали на окраїнах лісу. Бенгальські коти та волохатоносі видри частіше траплялися в манграх уздовж річок.

Великоплямистих вівер спостерігали у болотних лісах, де переважають дерева мелалеуки. Директорка Fishing Cat Ecological Enterprise Ванесса Ерранс Муньос зазначила, що захищати потрібно не лише мангри, а й навколишні ліси мелалеуки та змішані річкові мангрові ділянки. Останні, за її словами, особливо важливі для волохатоносої видри, яку дослідники вважають найрідкіснішою видрою у світі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спад і загрози

За сім років дослідження виявило спад у довгохвостих макак і великоплямистих вівер, що перебувають під загрозою зникнення, а також у вразливих котів-рибалок і гладкошерстих видр. Єдиним видом з ознаками зростання стала звичайна пальмова цівета, яка добре пристосовується до різних умов. Яванського панголіна, який перебуває під критичною загрозою зникнення, і волохатоносу видру камерам було важко виявити.

Команда також встановила, що коти-рибалки, гладкошерсті видри та довгохвості макаки можуть перебувати неподалік сіл. Натомість волохатоносі видри, великоплямисті вівери й яванські панголіни частіше уникали поселень. Дослідники висловили занепокоєння через конфлікти між людьми й тваринами, браконьєрство та втрату лісових угідь унаслідок пожеж і урбанізації.

Окреме дослідження біорізноманіття, проведене 2023 року природоохоронною організацією Fauna & Flora та Fishing Cat Ecological Enterprise, виявило в Пеам-Красопі й Ко-Капіку понад 700 унікальних видів.

Читай нас у