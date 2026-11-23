У США жителі округів, де немає місцевих хірургів загального профілю, хірургічних онкологів або фахівців із колоректальної хірургії, мали вищі показники смертності від кількох видів раку травної системи. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of the American College of Surgeons.

Майже половина округів без хірургів

Дослідники проаналізували дані всіх 3144 округів США із сукупним населенням 331 млн осіб. До «хірургічних пустель» віднесли округи, де немає хірурга загального профілю, хірургічного онколога або фахівця з колоректальної хірургії, який працює безпосередньо в окрузі.

Таких округів було 1430, або 45% від загальної кількості; у них проживали 26,6 млн людей. Ці території були менш населеними, мали вищий рівень соціально-економічної депривації та рідше належали до метрополійних районів. Водночас 13,5 млн жителів «хірургічних пустель» проживали саме в метрополійних округах. Лікарні були у 55% округів без хірургів, проти 95% округів, де такі фахівці є.

Відмінності у смертності

До коригування даних смертність від колоректального раку в «хірургічних пустелях» була приблизно на 28% вищою. Після врахування соціально-економічної депривації, сільського або міського статусу, регіону та захворюваності різниця становила близько 6%.

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Модельований скоригований показник смертності від колоректального раку становив 13,6 випадків на 100 тисяч населення в округах без хірургів проти 12,9 на 100 тисяч в округах, де вони працюють. Вищу скориговану смертність також зафіксували для раку підшлункової залози, печінки, жовчного міхура та жовчних проток.

В округах без місцевих хірургів також був вищим показник летальності після встановлення діагнозу: для колоректального раку — на 1,3%, раку підшлункової залози — на 3,4%, гепатобіліарних видів раку — на 3,8%. Пізні стадії частіше виявляли у випадках раку підшлункової залози, гепатобіліарних раків, а також раку шлунка і стравоходу.

Обмеження дослідження

Автори наголосили, що це поперечне екологічне дослідження на рівні округів, тому воно не дає змоги встановити, чи люди, які померли, особисто не мали доступу до місцевого хірурга. Реєстр фахівців також міг неточно врахувати хірургів, які працюють у кількох округах або поблизу адміністративних меж. Відстань і час поїздки до найближчого хірурга дослідники не обчислювали.

Серед можливих рішень науковці назвали зміцнення кадрового потенціалу хірургії, розвиток систем направлення пацієнтів і координації між невеликими лікарнями та великими онкоцентрами, а також розширення мережі супутникових лікарень, мобільних пунктів скринінгу й телемедицини.

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