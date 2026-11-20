Дослідник у сфері кібербезпеки HD Moore провів експеримент із майже 2 млн запитів до ШІ-сервісів, який виявив ознаки витоку конфіденційних даних у мережі посередників і постачальників обчислень. Як повідомляє Ars Technica, у промпти додавали унікальні контрольовані облікові дані, URL-адреси, DNS-імена та посилання на приватні репозиторії, щоб відстежити їхнє можливе використання.

Ознаки компрометації провайдерів

Moore, головний дослідницький директор компанії Dragos, надсилав кожен секрет лише в одному запиті до одного провайдера. За його даними, експеримент виявив ознаки компрометації щонайменше трьох постачальників хостингу: зловмисники повторно використали сотні тестових ключів AWS. Частину ключів застосовували вже за кілька годин після надсилання запитів, зокрема для перевірки доступу до сховищ S3, менеджерів секретів і сховищ параметрів AWS.

Зловмисники також намагалися активувати моделі в AWS Bedrock і додавали власних користувачів IAM для збереження доступу. Загалом тестові ключі використали десятки тисяч разів у викликах API AWS. Moore зазначив, що частину викрадених запитів провайдер відхилив ще до запуску моделі, що, за його оцінкою, свідчить про копіювання даних на вході до інфраструктури.

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Порушення налаштувань приватності

Дослідження також показало, що окремі посередники на ринку інференсу, за висновком Moore, журналювали промпти й передавали дані особам, які згодом використовували тестові облікові дані. Дослідник встановлював це, спрямовуючи однакові запити до тієї самої моделі через різних продавців і відстежуючи, після яких маршрутів використовувалися секрети.

Окремо Moore зафіксував звернення систем китайської ШІ-лабораторії до секретних URL-адрес, доданих до промптів. За його даними, такі звернення відбулися більш ніж для половини запитів, надісланих її моделям із липня до жовтня, зокрема приблизно для двох третин запитів із позначками «без збирання даних» або Zero Data Retention. Деякі американські хостинг-провайдери перепродавали моделі цієї лабораторії, і запити через них викликали ті самі звернення до секретних URL.

Moore радить за можливості розгортати моделі на власній інфраструктурі. Якщо це недоступно, він рекомендує працювати безпосередньо з великим постачальником, а не використовувати стандартні пули провайдерів чи посередників, запропоновані ШІ-маршрутизаторами.

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