Дослідження виявило втрату 33 тис гектарів природних водойм в Амазонії — Mongabay

Дослідження в басейнах річок Бені в Болівії, Какета в Колумбії, Мадре-де-Дьйос у Перу та Кароні у Венесуелі виявило втрату близько 33 тисяч гектарів природних водойм за 2000–2024 роки. Автори проаналізували 722 мікроводозбірні басейни, повідомляє Mongabay.

Скорочення природних водних ресурсів зафіксували у 393 із 722 досліджених мікробасейнів. Найбільші втрати припали на водозбірний басейн Какети в Колумбії, де основним чинником впливу стало тваринництво та пов’язане з ним знеліснення.

Штучні водойми після видобутку

У басейнах Мадре-де-Дьйос, Бені та Кароні, де ведеться видобуток корисних копалин, дослідники виявили понад 17 тисяч гектарів нових водойм. Майже всі вони є штучними та пов’язані з гірничою діяльністю. Такі водні об’єкти, зокрема кар’єрні ставки, можуть створювати хибне враження зростання запасів води, хоча природні водойми в цих районах скорочуються.

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У 121 із 722 мікробасейнів природна вода скорочувалася одночасно з появою штучних водойм, пов’язаних із видобутком. Окремо автори встановили, що 64 мікробасейни або ділянки річок, де з’явилися гірничі ставки, розташовані на територіях корінних народів. Близько чотирьох із кожних п’яти гектарів таких штучних водних об’єктів припадають на території корінних народів.

Вплив на корінні громади

Досліджені території є домівкою для 74 груп корінних народів, які проживають у 202 територіях. Жителі громади Аразайре в перуанській Амазонії розповіли, що через забруднення річки Інамбарі змушені купувати питну воду. Представники народу корегуахе в колумбійському резерваті Хакоме пов’язують зменшення доступної води з розширенням пасовищ і вирубуванням лісів.

Науковці, які долучилися до проєкту, дійшли висновку, що знеліснення найбільш тісно пов’язане з появою штучних водойм і може пояснювати щонайменше 30% варіації таких водних об’єктів. Вони також зазначили, що вирубування лісів сприяє подальшому поширенню інших видів господарської діяльності.

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