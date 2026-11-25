У гірських лісах заходу США центри поширення багатьох видів дерев зміщуються до нижчих висот, хоча за потепління зазвичай очікують руху видів угору схилами. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в Nature. На перерозподіл дерев, за їхніми даними, впливають не лише температура та посухи, а й пожежі, хвороби та спалахи комах.

Дані про 45 видів

Науковці проаналізували повторні обстеження лісових ділянок у 33 гірських екосекціях на заході США. Вони відібрали 45 видів дерев, які траплялися більш ніж на 100 повторно обстежених ділянках у межах окремих екосекцій. Загалом аналіз охопив 212 комбінацій виду та екосекції. На ці види припадало 68% усіх стовбурів і 69% сумарної площі поперечного перерізу стовбурів у гірських лісах регіону.

Дослідники порівняли інвентаризації за 1999–2013 та 2012–2025 роки. Вони окремо оцінювали кількість стовбурів і площу поперечного перерізу стовбурів. Останній показник сильніше залежить від росту й смертності великих дорослих дерев. За ним 42 із 212 комбінацій виду та екосекції статистично значуще змістилися вниз схилами, а 28 — угору.

Перевага зміщень униз

Під час узагальнення даних за видами 16 видів, на які припадало 61,5% загальної площі поперечного перерізу, продемонстрували значуще зміщення до нижчих висот. Серед восьми найдомінантніших видів шість змістилися вниз: псевдотсуга Мензіса, сосна жовта, сосна скручена, тсуга західна, ялина Енгельмана та ялиця одноколірна. Серед цих восьми видів значущих зміщень угору не зафіксували.

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За кількістю стовбурів картина була менш однорідною: вниз змістилися 23 комбінації виду та екосекції, а вгору — 22. Автори зазначили, що ці зміни переважно пов’язані з динамікою молодих дерев, тоді як зміни площі поперечного перерізу сильніше відображають процеси серед дорослих дерев.

Клімат і природні порушення

Середня річна температура в дослідженому регіоні зросла в середньому на 0,7 °C між базовим періодом 1983–2002 років і періодом 2003–2022 років. Потепління асоціювалося зі збільшенням кількості стовбурів, передусім молодих дерев, а частіші посухи — з її зменшенням. Найбільше скорочення кількості стовбурів було пов’язане з нещодавніми пожежами.

Пожежі, що сталися раніше, асоціювалися зі збільшенням кількості молодих дерев, що автори пов’язують із відновленням лісу після вогню. Попередні хвороби та спалахи комах посилювали негативний зв’язок нещодавніх пожеж зі зміною кількості стовбурів. Вогнестійкі види зазнавали менших втрат після нещодавніх пожеж.

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