Нове дослідження показало, що в Чумацькому Шляху зірки можуть формуватися вздовж ударних фронтів центрального галактичного бара — витягнутої структури зір у центральній частині Галактики. Такий процес є нетиповим для більшості сусідніх спіральних галактик із барами, де сильні ударні хвилі зазвичай перешкоджають народженню зір, повідомляє ScienceDaily.

Ударні фронти стискають газ

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, очолила докторка Гілларі Девіс, яка завершила аспірантуру в Сіднейському університеті. За висновками команди, гравітація бара, що обертається, спрямовує навколишній газ до потужних ударних фронтів. Вони стискають газ і можуть створювати умови для масштабного зореутворення.

Спостерігати центральний бар Чумацького Шляху складно через розташування Землі всередині Галактики та космічний пил, який закриває огляд її центру. Автори порівняли комп'ютерні симуляції еволюції галактик упродовж мільярдів років зі спостереженнями ділянок, де утворюються масивні зорі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання щодо рукава Норми

Ключовими для аналізу стали мазери — природні джерела концентрованого мікрохвильового випромінювання, пов'язані з формуванням масивних зір. Дослідники виявили, що мазери, які раніше відносили до спірального рукава Норми, тісно збігаються з положенням ударного фронту, передбаченим моделями.

Це свідчить, що принаймні частина так званого рукава Норми може бути не спіральним рукавом, а зоною зореутворення на передньому краї галактичного бара. Якщо цю інтерпретацію підтвердять, вона змінить уявлення про розподіл газу та зір у цій частині Чумацького Шляху.

Аналіз також дав додаткові обмеження щодо параметрів центрального бара. За оцінкою команди, він простягається приблизно на 4,3 кілопарсека, або близько 14 тисяч світлових років, від центру Галактики вздовж своєї довгої осі. Це підтримує модель відносно довгого бара, що обертається повільно.

Читай нас у