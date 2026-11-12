Дослідження зафіксувало 10-відсоткове ослаблення AMOC у 2004–2026 роках — The Hill

Вимірювання тиску води за допомогою океанічних буїв в Атлантичному океані вказали на зниження сили Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) на 10% протягом 2004–2026 років. Ця система океанічних течій переносить теплу воду з Карибського моря до Північної Атлантики та сприяє м’якшим зимовим температурам на півночі США і в Європі. Про це повідомляє The Hill.

Дані супутників і океанічних буїв

За даними видання, супутникові спостереження свідчать, що AMOC переносить на північ менше тепла. Дослідження Університету Редінга у Великій Британії встановило, що потік тепла з Північної Атлантики скоротився на 18% за 40 років.

В іншому дослідженні науковці розмістили в Атлантичному океані буї для вимірювання змін тиску води. Отримані дані вказали на 10-відсоткове послаблення AMOC у 2004–2026 роках.

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Оцінки ризиків

Зазначене в матеріалі нове дослідження ще перебуває на етапі рецензування. Водночас науковець, не залучений до цієї роботи, назвав її одним із найпереконливіших доказів послаблення AMOC за останні 40 років.

Науковець Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат Стефан Рамсторф заявив, що за останні п’ять років переглянув власну оцінку ризику переходу AMOC критичної точки — від кількох відсотків до 50 на 50. За його словами, колапс системи течій може суттєво змінити режим опадів, вплинути на продовольче забезпечення, міграцію та політичну стабільність. Він також припустив, що похолодання на північному сході США могло б супроводжуватися підвищенням рівня моря вздовж узбережжя на півтора фута.

Деякі науковці, за даними The Hill, прогнозують, що в разі колапсу AMOC підвищення глобальної температури могло б частково нівелювати ефект глобального охолодження. Водночас значні обсяги CO2 залишалися б в атмосфері, а технології для їх вилучення дослідники ще не знайшли.

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