Дослідження зафіксувало вищу частоту подій після припинення статинів у 70+ — ScienceDaily

У Чикаго, США, на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації представили попередні результати дослідження, яке зафіксувало вищу частоту серйозних подій серед людей віком від 70 років, які припинили приймати статини. За даними ScienceDaily, протягом спостереження тривалістю до чотирьох років інфаркт, гострий ішемічний інсульт або смерть сталися у 12,7% учасників, які припинили лікування, проти 9,2% серед тих, хто продовжив приймати препарати.

Результати за два роки

У випробуванні взяли участь 1880 людей віком від 70 років, середній вік яких становив 77 років. Усі учасники приймали статини для первинної профілактики, тобто не мали встановленого серцево-судинного захворювання або раніше перенесених інфаркту чи інсульту. Водночас кожен учасник мав щонайменше два хронічні захворювання, зокрема рак в анамнезі або хворобу легень.

938 учасників розподілили до групи припинення прийому статинів, а 942 — до групи продовження терапії. Приблизно за два роки спостереження статистично значущого збільшення кількості інфарктів, інсультів або смертей у групі, що припинила лікування, не зафіксували. Водночас за цей період розрахунки вказували приблизно на одну додаткову серцево-судинну подію на кожні 40 людей, які припинили приймати статини.

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Показники якості життя

Дослідники також не виявили помітної різниці між групами за показниками якості життя, м’язового болю, падінь і саркопенії — втрати м’язової маси. Дослідження проводили з листопада 2021 року до квітня 2026 року у 24 медичних центрах Швейцарії, Франції та Нідерландів.

Близько 14% учасників змінили призначений їм підхід: частина людей після припинення терапії відновила прийом статинів, а деякі учасники групи продовження лікування перестали їх приймати. Автори провели додаткові статистичні аналізи, які, за їхніми даними, не змінили основних результатів. Дослідниця Ріта Ф. Редберг зазначила, що загальної рекомендації припиняти статини для цієї групи пацієнтів робити не можна, а рішення слід ухвалювати разом із медичним фахівцем.

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