Два дослідження в журналі Science виявили сильні докази передачі вірусу Андес від людини до людини під час спалаху на круїзному судні, яке 1 квітня 2026 року вирушило з Ушуая в Аргентині через Південну Атлантику. На борту захворіли 13 людей, троє з них померли. Про результати міжнародного розслідування повідомляє News-Medical.

Дані про передачу на борту

Науковці лабораторно підтвердили 12 випадків інфекції та класифікували ще один як імовірний. Аналіз зразків встановив, що збудником був вірус Андес, який природно циркулює в окремих районах Аргентини та Чилі. На відміну від більшості хантавірусів, якими люди переважно заражаються через контакт із інфікованими гризунами, цей вірус за певних обставин може передаватися між людьми.

Дослідники зіставили час появи симптомів, дані про контакти пасажирів і членів екіпажу та геномні послідовності вірусів. Зразки секвенували лабораторії Канади, Франції, Нідерландів, Сенегалу, ПАР, Іспанії та Швейцарії. Віруси у хворих виявилися генетично дуже схожими, а сукупність епідеміологічних і геномних даних переконливо свідчила про передачу інфекції на судні.

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В одному випадку симптоми з’явилися 31 травня — приблизно через 60 днів після відплиття судна з Аргентини та після тривалого близького контакту з інфікованою людиною. Це перевищувало 45-денне вікно, яке дослідники використовували для оцінки можливого зараження до посадки на судно. Автори також зазначили, що не виявили нового або незвично заразного штаму вірусу.

Зв’язок із Північною Патагонією

Друге дослідження порівняло вірусні послідовності зі спалаху з історичними зразками та даними епіднагляду в Аргентині. Одними з найближчих відомих генетичних родичів виявилися віруси, зафіксовані поблизу Вілья-Мелікіни в Північній Патагонії у 2018 році. Подальший аналіз показав, що споріднена лінія була задокументована в провінції Неукен у 2018–2025 роках.

Першими двома випадками стали подружжя, яке до посадки на судно подорожувало Аргентиною та Чилі в автокемпері. Обоє померли, не надавши детальної інформації про можливі місця зараження. Дослідники відтворювали їхній маршрут за даними про перетин кордону, відвідування місць для спостереження за птахами, інформацією місцевої влади та відомим ареалом гризунів-переносників. Точне місце первинного зараження встановити не вдалося: генетична спорідненість вірусів допомагає простежити їхню еволюційну історію, але не визначає місце інфікування.

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