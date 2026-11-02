ДПП Тайваню прагне зберегти п’ять місцевих урядів — Taipei Times

На Тайвані Демократична прогресивна партія (ДПП) напередодні місцевих виборів дев’яти рівнів прагне зберегти контроль над п’ятьма місцевими урядами та поліпшити свої результати в інших муніципалітетах. До голосування залишається менш як місяць, а партія розраховує використати активні кампанії в Тайбеї та Новому Тайбеї для мобілізації виборців в інших регіонах, повідомляє Taipei Times.

Співрозмовник видання в партії, який говорив на умовах анонімності, заявив, що ДПП сподівається змінити ситуацію на свою користь у Кілунзі, повітах Їлань, Сіньчжу та Чжанхуа, а також у місті Цзяї. За його словами, кандидати партії також скорочують відставання в Тайчжуні й повіті Тайдун.

Ставка на Тайбей і Новий Тайбей

Президент Тайваню та голова ДПП Вільям Лай закликав однопартійців не втрачати пильності й зберігати скромність незалежно від змін у соціологічних опитуваннях. Він також порадив відповідати на атаки та провокації в останні тижні кампанії раціонально і стримано. Центральний постійний комітет ДПП окремо закликав місцеві осередки бути обережними у своїй діяльності.

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У партії вважають міцними свої позиції в Гаосюні, Тайнані, повітах Цзяї та Піндун, тоді як боротьба за Пенху залишається складною. Джерела газети пов’язують шанси на прорив у низці регіонів із внутрішніми розбіжностями в партії Гоміндан і припиненням її співпраці з Тайванською народною партією.

Мобілізація молоді та великі мітинги

У Тайчжуні кандидатка ДПП на посаду мера Хе Сінь-чун, за словами партійних джерел, залучає молодих виборців завдяки ефекту кампанії кандидата на посаду мера Тайбея Пуми Шеня, яку називають «Океанською хвилею». Це також посилило увагу до дискусій про політичні програми кандидатів.

Партія планує поєднати публічні заходи, кампанії в соціальних мережах і заклики до молодих людей повернутися додому для голосування. На фінальному етапі ДПП має намір провести масштабні мітинги за участю Вільяма Лая, колишньої президентки Цай Інвень, віцепрезидентки Сяо Бі-кім і Пуми Шеня. У Новому Тайбеї, який у партії вважають ключовим полем боротьби, штаб кандидатки Су Цяо-хуей планує чотири великі мітинги поспіль у вихідні, кожен — щонайменше на 5 тисяч учасників.

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