Актор Адам Драйвер заявив, що разом із режисером Стівеном Содербергом два з половиною роки без оплати розробляв окремий фільм всесвіту Star Wars «The Hunt for Ben Solo». Стрічка мала бути присвячена персонажу Кайло Рену, або Бену Соло, якого Драйвер зіграв у кінофраншизі. Про це актор розповів у подкасті Talk Easy, повідомляє Variety.

Робота без оплати

За словами Драйвера, він і Содерберг почали працювати над проєктом, оскільки отримали значну впевненість у тому, що фільм буде знято. Актор сказав, що тодішня президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді повідомила про «100-відсотковий рівень схвалення» з боку Disney. Фінансові умови, за його словами, команда планувала обговорювати після офіційного запуску виробництва.

Драйвер також зазначив, що автори намагалися знайти спосіб зняти картину недорого, аби студія дозволила реалізувати задум так, як вони хотіли. Про існування «The Hunt for Ben Solo» актор уперше розповів Associated Press у жовтні 2025 року. Тоді він назвав сценарій еталоном того, яким, на його думку, має бути фільм Star Wars, і порівняв його за відчуттям із «Імперія завдає удару у відповідь».

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Відмова Disney

Як розповів Драйвер, керівники Lucasfilm, зокрема Кеннеді, Дейв Філоні та Кері Бек, підтримали задум. Водночас після презентації сценарію Бобу Айґеру та Алану Берґману проєкт не схвалили. За версією актора, вони не бачили, як пояснити повернення Бена Соло, який, імовірно, загинув у фільмі «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» 2019 року.

Содерберг також заявив, що над проєктом без оплати працювали він, Драйвер і сценаристка Ребекка Блант. За його словами, команді назвали лише одну причину відмови: у Disney не вважали, що Бен Соло може бути живим. Режисер додав, що питання бюджету фільму навіть не обговорювали.

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