Dreamteam залучив $53 млн на CRM-платформу на основі ШІ — TechCrunch

Стартап Dreamteam із Сан-Франциско, США, залучив $53 млн у seed- та Series A-раундах для розвитку CRM-платформи на основі штучного інтелекту, яка має конкурувати з Salesforce і HubSpot. Seed-раунд очолив Together Fund, Series A — Accel, також у фінансуванні взяв участь Premji Invest, повідомляє TechCrunch. Компанія не розкрила обсяг кожного раунду та свою оцінку.

CRM із ШІ-агентами

Dreamteam заснували у 2025 році колишні керівники Freshworks Ананд Венкатраман, Сентіл Кантхасвамі та Рамеш Партасараті. Венкатраман раніше також працював у Salesforce. Команда розробляє систему управління взаєминами з клієнтами, яка автоматично збирає контекст із електронних листів, зустрічей та інших контактів із замовниками.

Основою продукту є Company Brain — спільна цифрова пам’ять про взаємодію компанії з клієнтами. Чотири вбудовані ШІ-агенти можуть досліджувати потенційних клієнтів, готувати чернетки листів для подальшого контакту, сигналізувати про ризики для угод і налаштовувати CRM-процеси. Водночас команди продажів самостійно вирішують, які повідомлення надсилати клієнтам.

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Клієнти та подальші плани

За три місяці активних продажів Dreamteam залучив понад 100 клієнтів у 13 країнах, більшість із яких користується сервісом на платній основі. За словами Венкатрамана, деякі компанії вже замінили на Dreamteam наявні CRM-рішення: зокрема, медична компанія DMS Health відмовилася від Salesforce, а інші клієнти — від HubSpot.

Команда з продажу реклами стримінгової медіакомпанії Plex також обрала Dreamteam замість HubSpot та інших CRM-платформ із ШІ. Співзасновник і директор із продукту Plex Скотт Олечовскі заявив, що можливість інтеграції Dreamteam із ШІ-інструментами, які вже використовує компанія, стала важливою перевагою.

Наразі у Dreamteam працює понад 35 людей. Інженерна команда базується в Ченнаї, а операції з виходу на ринок ведуть у США. Стартап також планує поширити продукт на інші етапи роботи з клієнтом, зокрема адаптацію, підтримку та додаткові продажі. За словами Кантхасвамі, до кінця 2027 року компанія прагне досягти восьмизначного річного доходу.

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