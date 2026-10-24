Дрон Ізраїлю завдав удару по круговому перехрестю в Кфар-Тебніті — Asharq Al-Awsat

Ізраїльський дрон завдав удару по круговому перехрестю в Кфар-Тебніті, в районі Набатія на півдні Лівану. За попередніми повідомленнями, внаслідок удару могли бути постраждалі, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Водночас ізраїльські війська здійснили два підриви: на околиці Кфар-Тебніта та в Мансурі, що в районі Тір. Ізраїльські сили також підпалили лісові ділянки в Кантарі й обстріляли з кулеметів ваді аль-Худжейр. Поблизу Кфар-Шуби дрон скинув світлошумову гранату, а безпілотники на малій висоті, за повідомленнями, літали над південними передмістями Бейрута, Тіром і прилеглими районами.

Контроль через позиції та вогонь

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац неодноразово згадував площу приблизно 700 квадратних кілометрів у контексті ізраїльського контролю на півдні Лівану. Експерт із питань оборони та безпеки Ріад Кахваджі в коментарі Asharq Al-Awsat зазначив, що ця територія не є суцільною смугою однакової глибини вздовж кордону. За його словами, в окремих місцях зона контролю простягається на північ від річки Літані, що пов’язано з особливостями рельєфу та відстанями.

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Кахваджі оцінив кількість ізраїльських військових позицій приблизно у 20; кожна з них може вмістити підрозділ чисельністю до роти. За його оцінкою, безпілотники постійно стежать за рухом у глибині території, а виявлені цілі можуть бути атаковані артилерією або з повітря. Експерт наголосив, що можливість вести спостереження, завдавати ударів або висилати патрулі не означає постійної фізичної присутності військових на всій площі.

Висоти та можливе розширення операцій

Ізраїльські операції, за даними видання, охоплювали район Накури на узбережжі, а також населені пункти центрального сектору, зокрема Бейт-Яхун, Хадату, Харіс і Айта-ель-Джабаль. Їхня зона також простягається в напрямку замку Бофор і висот Алі-ат-Тахер, звідки відкривається огляд на райони Набатії, Іклім-ет-Туффаха та маршрути пересування.

Відставний бригадний генерал Фаді Дауд припустив, що подальше розширення ізраїльських операцій може сягнути річки Авалі або висот, які її контролюють. Він пов’язав можливість такого просування з контролем над висотами Ріхан, Іклім-ет-Туффах і Джебель-Сафі. За оцінкою Дауда, розташування сил на висотах дає змогу контролювати нижчі райони вогневими засобами без постійного розміщення військ у кожному населеному пункті.

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