Фанат заявив, що зняв дроном перше тренування Маурісіо Почеттіно як нового головного тренера «Манчестер Юнайтед». За повідомленням Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, відео з висоти пташиного польоту завантажили на YouTube під іменем користувача CC OVERVIEW.

Зйомка над тренувальною базою

За твердженням фаната, він запустив дрон над тренувальною базою клубу та зафільмував гравців під час виконання вправ. Оператор дрона повідомив BBC, що політ відповідав правилам, а також що він мав усі необхідні ліцензії та страховку.

Reuters не змогло оперативно отримати коментар від «Манчестер Юнайтед» щодо цієї зйомки.

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Матч проти Ліверпуля

Почеттіно цього тижня очолив клуб і провів перше тренування в четвер. Після останнього матчу на чолі збірної США у вівторок він вилетів із Цинциннаті нічним рейсом.

Найближчим випробуванням для нового тренера стане виїзний матч «Манчестер Юнайтед» проти «Ліверпуля» на «Енфілді» в неділю. Як зазначає Reuters, Почеттіно має допомогти команді, що перебуває поблизу зони вильоту, поліпшити становище в Прем’єр-лізі.

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