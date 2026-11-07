Дрони атакували базу в Колумбії, загинули троє військових — The Rio Times

Дрони, споряджені вибухівкою, атакували військову базу в місті Санта-Роса-дель-Сур у департаменті Болівар на півночі Колумбії. За даними армії, загинули троє військовослужбовців, ще восьмеро зазнали поранень.

Атака на військову базу

Удару зазнала база Cantón Militar. Перша дивізія колумбійської армії повідомила у соцмережах, що безпілотники з вибуховими пристроями влучили по об'єкту приблизно опівдні 7 листопада 2026 року.

Як повідомляє The Rio Times, військові назвали напад серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини. Армія також закликала громадян передавати інформацію про атаку через антитерористичну гарячу лінію 107.

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Кількість поранених уточнюють

Армія офіційно підтвердила вісьмох поранених, однак наголосила, що всі дані попередні. В інших повідомленнях ішлося про 30–35 поранених; мер Санта-Роса-дель-Сур Мілтон Олая заявив про 35 таких випадків. Військові ці цифри не підтвердили.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку, а армія не назвала підозрюваних. У південній частині департаменту Болівар діють кілька збройних формувань, зокрема Армія національного визволення Колумбії (ELN), однак офіційного встановлення причетних немає. Президент Абелардо де ла Еспрієлла засудив напад і розпорядився провести додаткові операції для пошуку відповідальних.

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