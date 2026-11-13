Дрони Quantum Systems для Бундесверу відновили польоти після кібератаки — Channel NewsAsia

Німецька оборонно-технологічна компанія Quantum Systems заявила, що її безпілотники, які використовує Бундесвер, знову виконують польоти після тимчасового призупинення експлуатації через кібератаку. За даними Channel NewsAsia, німецькі військові зупинили використання цих систем як запобіжний захід.

Роботу флоту відновили

Представник Quantum Systems повідомив, що флот безпілотників працює у звичайному режимі в різних країнах, зокрема в Німеччині та у Бундесвері. За його словами, німецькі військові були єдиним замовником, який призупинив роботу систем із міркувань обережності.

Financial Times раніше писала, що через призупинення експлуатації Quantum Systems не змогла взяти участь у нещодавніх навчаннях із німецькими військовими. Коментаря Бундесверу щодо ситуації на момент публікації не було.

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Кібератаку виявили у жовтні

У компанії заявили, що в жовтні виявили активну кібератаку з боку ворожих суб’єктів. За твердженням Quantum Systems, її локалізували ІТ-фахівці та команда з кібербезпеки у взаємодії з органами влади. Компанія також заявила, що через оперативно вжиті заходи та характер інциденту експлуатація її безпілотних систем не становить ризику для кінцевих користувачів і операторів.

Минулого місяця Quantum Systems уклала угоду про постачання Україні перехоплювачів із реактивними двигунами.

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