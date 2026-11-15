Дрони вразили два судна біля румунської дельти Дунаю — Anadolu Agency

У Чорному морі поблизу румунського порту Сулина дрони вразили два комерційні судна. На борту обох суден виникли пожежі, які загасили екіпажі; постраждалих немає, повідомило Міністерство оборони Румунії.

Два удари за 35 хвилин

За даними News.ro, на які посилається Anadolu Agency, близько 21:10 за місцевим часом дрон уразив нафтовий танкер Evia Petrol V під грецьким прапором. Судно перебувало за чотири морські милі на схід-південний схід від Сулини.

Приблизно через 35 хвилин, о 21:45, дрон уразив балкер Marsol, який перебував за п’ять морських миль на південний схід від Сулинського каналу. На борту судна також виникла пожежа.

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Винищувачі F-16

Румунські військові радіолокаційні системи зафіксували повітряну ціль на схід від острова Зміїний. Для спостереження за ситуацією з 86-ї авіабази у Фетешті направили два винищувачі F-16.

Румунія є членом НАТО та межує з Україною. Країна неодноразово направляла винищувачі та видавала публічні попередження через повітряні загрози поблизу своєї території на тлі війни Росії — держави-агресора — проти України.

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